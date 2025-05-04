У знакомого россиянам GAC GS3 появился альтернативный дизайн

У знакомого россиянам GAC GS3 появился альтернативный дизайнКомпактный кроссовер может выглядеть по-разному, и это недорого
Пока единственный GAC GS3 относящийся к 2025 модельному году как раз с «альтернативным» дизайном в «средней» комплектации за 80 тысяч юаней (11 тысяч долларов). В оснащении и по технике ничего не поменялось. Кроссовер сочетает четырёхцилиндровый турбомотор 1.5 (177 л.с., 270 Нм) с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.
Судя по официальным снимкам, которые демонстрируют разницу в дизайне, отправлять в отставку GAC GS3 со «старой» решёткой не планируется. По китайским меркам кроссовер не молод, ведь «тройка» на рынке уже третий год. А вот в России модель появилась меньше года назад, причём у нас остаётся выбывшая из китайской гаммы модификация с обвесом R-Line. Такой кроссовер оснащен лучше всего, но и стоит дороже: от 2 849 000 рублей.
С прошлого лета автомобили GAC мелкосерийно собираются на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Однако официально локализация кроссоверов в России не подтверждена: представители компании утверждают, что заинтересованы в партнёре и ищут его.