У знакомого россиянам GAC GS3 появился альтернативный дизайн

Судя по официальным снимкам, которые демонстрируют разницу в дизайне, отправлять в отставку GAC GS3 со «старой» решёткой не планируется. По китайским меркам кроссовер не молод, ведь «тройка» на рынке уже третий год. А вот в России модель появилась меньше года назад, причём у нас остаётся выбывшая из китайской гаммы модификация с обвесом R-Line. Такой кроссовер оснащен лучше всего, но и стоит дороже: от 2 849 000 рублей.