GAC рассказал о «технике» полноприводного GS4 для России

В движение полноприводный GAC GS4 приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 231 лошадиных сил (380 Нм крутящего момента), которым также оснащают флагманский GS8. Пару ему составляет классический автомат Aisin. Отмечается, что агрегат расходует 9,2 литра топлива на 100 километров пути в смешанном цикле. Другие показатели пока не раскрывают.

GS4 с приводом на все колеса получит семь ездовых пресетов, включая три внедорожных: «Снег», «Песок» и «Грязь». Кроссовер сам выбирает оптимальные настройки, управляя чувствительностью педали газа, меняя усилия на рулевом колесе и параметры системы AVDC.