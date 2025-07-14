GAC GS8 для России получил версию без третьего ряда

У нее увеличенный багажник и расширенный список оборудования

GAC GS8 для России отбросил третий ряд сидений. Компания GAC выводит на российский рынок новую версию своего флагманского SUV GS8. У нее пять мест вместо семи, и доступна она в начальной комплектации GL. При этом в габаритах кроссовер не изменился, а стоимость двухрядного варианта оказалась выше, чем трехрядного: 3 899 000 рублей со скидками против 3 599 000.