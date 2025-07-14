GAC GS8 для России получил версию без третьего ряда

GAC GS8 для России получил версию без третьего рядаУ нее увеличенный багажник и расширенный список оборудования
Пресс-служба GAC отмечает, что пятиместный вариант получил увеличенный багажник — «один из самых впечатляющих в своем классе». При этом объем в GAC не раскрыли, как и год назад, когда аналогичная версия дебютировала в Китае. У семиместного GS8 в багажнике умещается до 1859 литров груза.
Двухрядный GS8 получил «зимний» пакет с подогревом всех сидений и руля, вентиляцию передних кресел, а мультимедийная система с 14,6-дюймовым сенсорным экраном теперь поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.
Также в список оснащения входят трехзонный климат-контроль с ионизацией, подогрев всех кресел и электроприводы передних, шесть подушек безопасности, аудиосистема с восемью динамиками и камера заднего вида.
Под капотом без изменений: GAC GS8 по-прежнему предлагают с двухлитровым турбомотором мощностью 231 лошадиная сила (380 Нм крутящего момента). Пару ему составляет восьмидиапазонный автомат Aisin; привод полный.
В июне GAC анонсировал новую топ-версию Dragon для российского GS8. Ее особенности — слегка измененная внешность, новые расцветки экстерьера и салона, а также альтернатива ДВС — мощная гибридная установка. GS8 Dragon обещали вывести на рынок 1 июля, но на сегодняшний день на сайте GAC она не упоминается.