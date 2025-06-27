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Опубликовано 27 июня 2025, 17:03
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GAC раскрыл цену кроссовера GS8 Dragon для России

У него будет как ДВС, так и гибридная силовая установка мощностью 427 сил
Кроссовер GAC GS8 Dragon оценили в рублях. Компания GAC готовится вывести на российский рынок новую версию флагманского SUV GS8. Кроссовер с приставкой Dragon поступит в продажу 1 июля 2025 года и будет стоить от 4 599 000 рублей в зависимости от конфигурации. Правда, неясно, это «скидочная» цена или полная. Для сравнения, бензиновый GS8 в базовой комплектации GL оценивается в 4 099 000 рублей, а с максимальной выгодой — в 3 599 000. За топовый GX Traveller просят 4 999 000 либо 4 699 000 рублей.
GAC GS8 Dragon
GAC GS8 Dragon
© GAC
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Пресс-служба GAC новинку называет одновременно и «дизайнерским» исполнением GS8, и его обновленной версией. Внешне GS8 Dragon можно узнать по более крупной решетке радиатора с ячеистым рисунком, который должен напоминать чешую дракона, слегка измененному переднему бамперу и премиальной детали — «плавающим» ступичным колпачкам с логотипом марки.

Еще одна особенность — приветственная подсветка пространства возле передних дверей. «Так дракон просыпается на зов хозяина», отмечают в GAC. Экстерьер может быть выкрашен в черный, белый, серый, серебристый или зеленый.

GAC GS8 Dragon

GAC GS8 Dragon

© GAC

А для салона доступно три варианта отделки: белая, коричневая либо черная. Мультимедийная система GS8 Dragon русифицирована и поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также онлайн-сервисы VK.

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Есть и обещанные новым GAC сервисы Яндекса: Яндекс Карты, Яндекс Музыка и Яндекс Книги, в которые можно войти с помощью Яндекс ID.

Рядом функций можно управлять удаленно через мобильное приложение GAC App — к примеру, включать климат-контроль, запускать мотор, открывать и закрывать двери и окна.

GS8 предложат как с ДВС, так и с гибридной силовой установкой. В составе последней — двухлитровый турбомотор, электродвигатель и трансмиссия THS (Toyota Hybrid System). Суммарно система выдает 427 лошадиных сил и расходует не более 7,8 литра топлива на 100 километров пути. С места до 100 километров в час бензин-электрический кроссовер разгоняется за 6,9 секунды.

Источник:Пресс-служба GAC
Автор:Мария Руцкая
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