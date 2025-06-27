GAC раскрыл цену кроссовера GS8 Dragon для России

У него будет как ДВС, так и гибридная силовая установка мощностью 427 сил

Кроссовер GAC GS8 Dragon оценили в рублях. Компания GAC готовится вывести на российский рынок новую версию флагманского SUV GS8. Кроссовер с приставкой Dragon поступит в продажу 1 июля 2025 года и будет стоить от 4 599 000 рублей в зависимости от конфигурации. Правда, неясно, это «скидочная» цена или полная. Для сравнения, бензиновый GS8 в базовой комплектации GL оценивается в 4 099 000 рублей, а с максимальной выгодой — в 3 599 000. За топовый GX Traveller просят 4 999 000 либо 4 699 000 рублей.