GAC раскрыл цену кроссовера GS8 Dragon для России

GAC раскрыл цену кроссовера GS8 Dragon для РоссииУ него будет как ДВС, так и гибридная силовая установка мощностью 427 сил
Пресс-служба GAC новинку называет одновременно и «дизайнерским» исполнением GS8, и его обновленной версией. Внешне GS8 Dragon можно узнать по более крупной решетке радиатора с ячеистым рисунком, который должен напоминать чешую дракона, слегка измененному переднему бамперу и премиальной детали — «плавающим» ступичным колпачкам с логотипом марки.
Еще одна особенность — приветственная подсветка пространства возле передних дверей. «Так дракон просыпается на зов хозяина», отмечают в GAC. Экстерьер может быть выкрашен в черный, белый, серый, серебристый или зеленый.
А для салона доступно три варианта отделки: белая, коричневая либо черная. Мультимедийная система GS8 Dragon русифицирована и поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также онлайн-сервисы VK.
Есть и обещанные новым GAC сервисы Яндекса: Яндекс Карты, Яндекс Музыка и Яндекс Книги, в которые можно войти с помощью Яндекс ID.
Рядом функций можно управлять удаленно через мобильное приложение GAC App — к примеру, включать климат-контроль, запускать мотор, открывать и закрывать двери и окна.
GS8 предложат как с ДВС, так и с гибридной силовой установкой. В составе последней — двухлитровый турбомотор, электродвигатель и трансмиссия THS (Toyota Hybrid System). Суммарно система выдает 427 лошадиных сил и расходует не более 7,8 литра топлива на 100 километров пути. С места до 100 километров в час бензин-электрический кроссовер разгоняется за 6,9 секунды.