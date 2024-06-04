У суперседана GAC появится глобальная версия с запасом хода 710 км

В оснащение суперседана Hyper GT в глобальном варианте войдет недавно представленная технология Mapless Intelligent Driving. Ее уже испытали на дорогах Милана, Бангкока и Гонконга. Цифровые карты такой автопилот не использует и ориентируется только на датчики, радары и камеры, которых у четырехдверки около 40.