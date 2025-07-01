Четыре места, большой экран и мини-бар: GAC M8 обрел роскошную версию Lounge

Четыре места, большой экран и мини-бар: GAC M8 обрел роскошную версию LoungeЦена — от 7,5 миллиона рублей
В задней части M8 установлены сиденья с «авиационным» профилем, которые можно перевести в горизонтальное положение. Сами кресла регулируются в 10 направлениях, оттоманки и подголовники — в четырех. Есть функции подогрева, вентиляции и массажа.
Задний ряд от переднего отделяет перегородка с экраном диагональю 34 дюйма. Чтобы пассажирам не мешал свет из передней части салона, предусмотрено электрохромное стекло с функцией затемнения, а для звукового комфорта есть шумоизоляция. Аудиосистема у пассажиров тоже отдельная — у нее 13 динамиков и сабвуфер.
Также им доступны отсек для беспроводной зарядки, USB-разъемы, столики-подставки и трехзонный климат-контроль с функцией ароматизации воздуха. Напитки можно хранить в охлаждаемом мини-баре с температурой до -10 градусов Цельсия.
Интерьер украшен вставками с текстурой агатового дерева и серым хромом, на потолке — подсветка «Звездное небо» а-ля Rolls-Royce.
Двигатель тот же, что и у «обычного» M8 — двухлитровая «турбочетверка» мощностью 231 лошадиная сила (380 Нм крутящего момента). Пару ей составляет восьмидиапазонный автомат Aisin. Привод у вэна только передний. Начальная версия M8 дешевле Lounge на два миллиона рублей, а GX Premium, которая до сих пор была максимальной, стоит на миллион рублей меньше.
Вместе с M8 Lounge GAC выводит на российский рынок еще одну новинку — «дизайнерскую» версию GS8 под названием Dragon. Такой кроссовер стоит от 4 599 000 рублей и доступен как с ДВС, так и с гибридной системой.