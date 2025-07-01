Четыре места, большой экран и мини-бар: GAC M8 обрел роскошную версию Lounge

В задней части M8 установлены сиденья с «авиационным» профилем, которые можно перевести в горизонтальное положение. Сами кресла регулируются в 10 направлениях, оттоманки и подголовники — в четырех. Есть функции подогрева, вентиляции и массажа.

Задний ряд от переднего отделяет перегородка с экраном диагональю 34 дюйма. Чтобы пассажирам не мешал свет из передней части салона, предусмотрено электрохромное стекло с функцией затемнения, а для звукового комфорта есть шумоизоляция. Аудиосистема у пассажиров тоже отдельная — у нее 13 динамиков и сабвуфер.