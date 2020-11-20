Посмотрите на концепт-кар GAC с гигантскими дисплеями на кузове

Внешность Moca выполнена в духе ретрофутуризма, модного среди автопроизводителей Азии. В экстерьере превалируют простые формы и гладкие поверхности, верхнюю часть с большой площадью остекления венчает плоская крыша. Автомобиль оснастили распашными дверями и колесными дисками с иллюминацией.
Однако наиболее интересной особенностью шоу-кара являются крупные дисплеи. Один из них расположен на месте решетки радиатора, а второй – на корме. Оптика, остающаяся практически незаметной в выключенном состоянии, встроена в продолговатые вставки по центру экранов. Функционал самих дисплеев ограничен: по данным Autohome, они могут лишь отображать разные цвета, создавая фон для изменяемого текста посередине.
Фото: GAC
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Минимализм продолжается в салоне: концепт получил лаконичную переднюю панель, вертикально ориентированный дисплей мультимедийной системы и руль со скругленными углами и дополнительным экраном. Как видно на фотографиях, все сиденья у Moca разные: спереди установлено серое водительское сиденье и кресло-ковш для переднего пассажира, а сзади – ярко-желтый диван с подголовниками и детским креслом.
Информации о технической «начинке» Moca нет. Известно лишь, что он базируется на новой платформе GAC, которая может достаться будущим электрокарам китайской марки, рассчитанным на городские поездки на короткие расстояния.
На прошлой неделе стало известно, что GAC может локализовать производство автомобилей в России. На сегодняшний день специалисты китайской компании занимаются исследованием на предмет целесообразности сборки в стране, однако первоочередной задачей остается развитие российской дилерской сети.