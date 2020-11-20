Посмотрите на концепт-кар GAC с гигантскими дисплеями на кузове

Внешность Moca выполнена в духе ретрофутуризма, модного среди автопроизводителей Азии. В экстерьере превалируют простые формы и гладкие поверхности, верхнюю часть с большой площадью остекления венчает плоская крыша. Автомобиль оснастили распашными дверями и колесными дисками с иллюминацией.

Однако наиболее интересной особенностью шоу-кара являются крупные дисплеи. Один из них расположен на месте решетки радиатора, а второй – на корме. Оптика, остающаяся практически незаметной в выключенном состоянии, встроена в продолговатые вставки по центру экранов. Функционал самих дисплеев ограничен: по данным Autohome, они могут лишь отображать разные цвета, создавая фон для изменяемого текста посередине.