Кроссовер Buick Electra получил «космический» дизайн

Руль складывается — а значит концепт оснащен автопилот. Кресла, установленные на изящных опорах, «парят» в воздухе для создания эффекта невесомости; вставки цвета «медистое золото» по периметру «воссоздают атмосферу открытого космоса».

В оснащение шоу-кара входят скрытая система кондиционирования, фоновая подсветка, электронное зеркало заднего вида, проекционный дисплей с технологией дополненной реальности и голосовой ИИ-ассистент.