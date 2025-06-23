GAC раскрыл подробности о новой версии GS8. Это гибрид

GAC раскрыл подробности о новой версии GS8. Это гибридЦена пока неизвестна. GS8 с бензиновым мотором 2.0 стоит от 3 599 000 рублей
Главное новшество GS8 Dragon — это гибридная установка с двухлитровым турбомотором, электродвигателем и трансмиссией THS (Toyota Hybrid System). Общая отдача системы — 427 лошадиных сил, а средний расход топлива не превышает 7,8 литра на 100 километров пути. На разгон с места до «сотни» такой кроссовер тратит 6,9 секунды. Заправлять его можно как 95-м, так и 92-м бензином, отмечает GAC.
В салоне кроссовера — кокпит из дисплеев на 12,3 и 14,6 дюйма. Интерфейс медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto переведен на русский. Ранее GS8 обещали сервисы «Яндекса», но пока пресс-служба GAC сообщает только о VK. Есть встроенный голосовой ассистент, с помощью которого можно управлять навигатором, климат-контролем, мультимедиа, люком, подогревами и вентиляцией.
Некоторыми функциями GS8 Dragon можно будет управлять удаленно через приложение GAC. Например, можно будет запускать мотор, открывать и закрывать двери и окна, включать климат-контроль и даже режим стерилизации салона.
Кроме того, приложение отображает данные о состоянии автомобиля — о заряде батареи, пробеге, количестве авторизованных пользователей и прочем.
GS8 Dragon может похвастаться решеткой радиатора с рисунком, вдохновленным драконьей чешуей — отсюда и название. У него также другие бамперы, прибавившие 35 миллиметров к общей длине, и «плавающие» ступичные колпачки. Подробнее об оснащении новой версии GS8 обещают рассказать ближе к старту продаж.