GAC раскрыл подробности о новой версии GS8. Это гибрид

Цена пока неизвестна. GS8 с бензиновым мотором 2.0 стоит от 3 599 000 рублей

GAC рассказал о «технике» кроссовера GS8 Dragon. В ближайшее время на российском рынке появится новая версия флагмана GAC. Как и предполагалось, она получит гибридную силовую установку, а отличить ее от «обычного» GS8 можно будет по некоторым внешним штрихам. Также обещана полностью русифицированная мультимедийная система с доступом к сервисам VK. Дату дебюта GS8 Dragon GAC пока не называет, как и его стоимость.