GAC снизил цены на кроссовер GS4 и минивэн M8 в России

Минивэн GAC M8 2024−2025 годов выпуска подешевел в комплектациях GX и GX Premium на 250 тыс. рублей (около 3,7−3,8%): теперь они стоят 6,3 и 6,5 млн рублей соответственно.

При этом все комплектации M8 2026 года производства, кроме Lounge, стали на 250 тыс. рублей дороже «прошлогодних» версий. Модель оснащается 2,0-литровым турбомотором на 231 л.с. и 8-ступенчатым автоматом Aisin.

Что касается кроссовера GAC GS4, то его официальные цены не изменились, однако на автомобили 2025 года выпуска введена прямая скидка в 100 тыс. рублей. С учетом скидки начальная версия GB стоит 3,2 млн рублей.

