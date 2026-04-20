Опубликовано 20 апреля 2026, 05:571 мин.
GAC снизил цены на кроссовер GS4 и минивэн M8 в России
В России сильно подешевели минивэн GAC M8 и кроссовер GS4. Как сообщает портал «Автоновости дня», у первого это произошло вследствие снижения цен на две комплектации 2024—2025 годов выпуска, а у второго в «прошлогодних» версиях появилась прямая скидка.
© GAC
Минивэн GAC M8 2024−2025 годов выпуска подешевел в комплектациях GX и GX Premium на 250 тыс. рублей (около 3,7−3,8%): теперь они стоят 6,3 и 6,5 млн рублей соответственно.
При этом все комплектации M8 2026 года производства, кроме Lounge, стали на 250 тыс. рублей дороже «прошлогодних» версий. Модель оснащается 2,0-литровым турбомотором на 231 л.с. и 8-ступенчатым автоматом Aisin.
Что касается кроссовера GAC GS4, то его официальные цены не изменились, однако на автомобили 2025 года выпуска введена прямая скидка в 100 тыс. рублей. С учетом скидки начальная версия GB стоит 3,2 млн рублей.
