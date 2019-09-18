На продажу выставили внедорожный Lamborghini Gallardo

Lamborghini Gallardo Offroad построен на базе суперкара 2004 года. Он оснащен 5,0-литровым мотором V10, выдающим 500 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента; коробка — шестиступенчатый «робот» E-Gear. В своем привычном облике Gallardo мог разгоняться до «сотни» за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляла 309 километров в час. Динамические характеристики внедорожной модификации не уточняются.
Превратить купе во «внедорожник» помогли завышенная подвеска, накладки на колесные арки, багажник на крышке моторного отсека с запасным колесом, светодиодная «люстра» на крыше и два прожектора на переднем бампере.
Ту же самую схему доработок Classic Yountimer Consultancy применили к Bentley Continentl GT, и тоже 2004 года. Купе получило новую подвеску с увеличенным дорожным просветом, пластиковые расширители колесных арок, рейлинги и закрепленное на крыше запасное колесо. Впрочем, этого оказалось достаточно, и салон с отделкой деревом и кожей коньячного цвета оставили без изменений.
Возможно, именно проекты сторонних компаний сподвигли Lamborghini на эксперимент по скрещиванию Huracán Evo и Urus. В результате у итальянцев получился Huracán Sterrato, шоукар с алюминиевой защитой днища и порогов, увеличенным на 47 миллиметров дорожным просветом и композитными накладками вокруг моторного отсека и воздухозаборников.