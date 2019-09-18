На продажу выставили внедорожный Lamborghini Gallardo

Ту же самую схему доработок Classic Yountimer Consultancy применили к Bentley Continentl GT, и тоже 2004 года. Купе получило новую подвеску с увеличенным дорожным просветом, пластиковые расширители колесных арок, рейлинги и закрепленное на крыше запасное колесо. Впрочем, этого оказалось достаточно, и салон с отделкой деревом и кожей коньячного цвета оставили без изменений.