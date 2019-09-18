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18:15

На продажу выставили внедорожный Lamborghini Gallardo

Суперкар оценили в 115 тысяч евро

Голландский дилер по продаже эксклюзивных автомобилей Classic Yountimer Consultancy добавил в свой каталог «внедорожную» версию Lamborghini Gallardo. Суперкар с двигателем V10, увеличенным дорожным просветом и пластиковыми накладками на колесные арки продается за 115 000 евро или 8,2 миллиона рублей по текущему курсу.

Lamborghini Gallardo Offroad построен на базе суперкара 2004 года. Он оснащен 5,0-литровым мотором V10, выдающим 500 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента; коробка — шестиступенчатый «робот» E-Gear. В своем привычном облике Gallardo мог разгоняться до «сотни» за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляла 309 километров в час. Динамические характеристики внедорожной модификации не уточняются.

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Превратить купе во «внедорожник» помогли завышенная подвеска, накладки на колесные арки, багажник на крышке моторного отсека с запасным колесом, светодиодная «люстра» на крыше и два прожектора на переднем бампере.

Ту же самую схему доработок Classic Yountimer Consultancy применили к Bentley Continentl GT, и тоже 2004 года. Купе получило новую подвеску с увеличенным дорожным просветом, пластиковые расширители колесных арок, рейлинги и закрепленное на крыше запасное колесо. Впрочем, этого оказалось достаточно, и салон с отделкой деревом и кожей коньячного цвета оставили без изменений.

Lamborghini Huracán Sterrato

Возможно, именно проекты сторонних компаний сподвигли Lamborghini на эксперимент по скрещиванию Huracán Evo и Urus. В результате у итальянцев получился Huracán Sterrato, шоукар с алюминиевой защитой днища и порогов, увеличенным на 47 миллиметров дорожным просветом и композитными накладками вокруг моторного отсека и воздухозаборников.