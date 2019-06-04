Lamborghini скрестила Huracán с кроссовером Urus

«Huracán Sterrato демонстрирует стремление Lamborghini формировать будущее — говорит глава отдела исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани — суперкар с внедорожными возможностями открывает двери для еще одного эталона в части эмоций и удовольствия от вождения».

Свою версию внедорожного «Уракана» недавно построил блогер Алекс Чой. Он оборудовал суперкар внешним каркасом безопасности, а также двумя турбонагнетателями с воздушным промежуточным охладителем и огромными фильтрами, установленными снаружи в верхней части моторного отсека.