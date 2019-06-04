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17:48

Lamborghini скрестила Huracán с кроссовером Urus

Представлен вседорожный шоу-кар Huracán Sterrato

Компания Lamborghini использовала опыт, полученный при разработке кроссовера Urus, для создания шоу-кара Huracán Sterrato. По сути, у марки получился гибрид суперкара и вседорожника — современная версия ставшего классикой Mega Track.
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Концепт Lamborghini Huracán Sterrato (в переводе с итальянского «грунтовая дорога») построен на базе Huracán EVO и оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, выдающим 640 лошадиных сил. Работу бортовых систем суперкара-кроссовера, в том числе полного привода, полноуправляемого шасси, модифицированной подвески и системы управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы. Он получил особые калибровки для езды вне асфальтированных дорог.

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Дорожный просвет Huracán увеличен на 47 миллиметров, углы въезда и съезда — на один и 6,5 процента соответственно. Колея возросла на 30 миллиметров. Двухдверка получила алюминиевые защитные панели днища и порогов, брызговики из смеси углеволокна и эластомерной резины и композитные накладки вокруг моторного отсека и воздухозаборников. В салоне появился титановый каркас безопасности, четырехточечные ремни, двухсекционные карбоновые сиденья и алюминиевые напольные панели.

«Huracán Sterrato демонстрирует стремление Lamborghini формировать будущее — говорит глава отдела исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани — суперкар с внедорожными возможностями открывает двери для еще одного эталона в части эмоций и удовольствия от вождения».

Свою версию внедорожного «Уракана» недавно построил блогер Алекс Чой. Он оборудовал суперкар внешним каркасом безопасности, а также двумя турбонагнетателями с воздушным промежуточным охладителем и огромными фильтрами, установленными снаружи в верхней части моторного отсека.

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