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19:19

Видео: российские блогеры превратили малолитражку в 8-колёсного монстра

Механики «Гараж-54» добавили «Фиату» лишние четыре колеса

© Скрин видео, Гараж-54
Сергей Ильин
Новосибирский коллектив YouTube-канала «Гараж-54» необычным образом доработал старенький Fiat Uno. Около задней оси малолитражки блогеры добавили по два колеса так, чтобы три шины касались друг друга, образуя треугольник. «Мутированный» автомобиль перекрасили и проехались по улицам города.

В коллективе «Гаража-54» не скрывают, что прообразом восьмиколёсного «Фиата» послужил четырёхосный седан Toyota Vios, сконструированный умельцем из Индонезии из двух машин. Российская самоделка полноценных осей лишена: вращение колёс достигается за счёт взаимного одностороннего касания.

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В ходе обкатки новосибирского «автомобиля-мутанта» оказалось, что дополнительные колёса добавляют «Фиату» жёсткости: при движении по неровностям сказывается отсутствие подвески. Кроме того, восьмиколёснику не хватает тяги: 60-сильный моторчик объёмом 1.3 литра, выпущенный в 1988 году, слабоват под возросшей нагрузкой и перегревается даже на небольшём перепаде высот.

В отличие от шестиколёсной «Нивы», для которой адаптировали специальную подвеску и планировали подвести карданные валы, колёса Fiat Uno так и остались декоративным элементом. Блогеры считают, что очередной эксперимент прошёл успешно и вряд ли будут развивать проект «Фиата» дальше.

Источник: Гараж 54, YouTube-канал