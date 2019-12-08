Видео: российские блогеры превратили малолитражку в 8-колёсного монстра

В коллективе «Гаража-54» не скрывают, что прообразом восьмиколёсного «Фиата» послужил четырёхосный седан Toyota Vios, сконструированный умельцем из Индонезии из двух машин. Российская самоделка полноценных осей лишена: вращение колёс достигается за счёт взаимного одностороннего касания.
В ходе обкатки новосибирского «автомобиля-мутанта» оказалось, что дополнительные колёса добавляют «Фиату» жёсткости: при движении по неровностям сказывается отсутствие подвески. Кроме того, восьмиколёснику не хватает тяги: 60-сильный моторчик объёмом 1.3 литра, выпущенный в 1988 году, слабоват под возросшей нагрузкой и перегревается даже на небольшём перепаде высот.
В отличие от шестиколёсной «Нивы», для которой адаптировали специальную подвеску и планировали подвести карданные валы, колёса Fiat Uno так и остались декоративным элементом. Блогеры считают, что очередной эксперимент прошёл успешно и вряд ли будут развивать проект «Фиата» дальше.