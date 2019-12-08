Видео: российские блогеры превратили малолитражку в 8-колёсного монстра

В ходе обкатки новосибирского «автомобиля-мутанта» оказалось, что дополнительные колёса добавляют «Фиату» жёсткости: при движении по неровностям сказывается отсутствие подвески. Кроме того, восьмиколёснику не хватает тяги: 60-сильный моторчик объёмом 1.3 литра, выпущенный в 1988 году, слабоват под возросшей нагрузкой и перегревается даже на небольшём перепаде высот.