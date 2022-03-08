В США рекордно выросли цены на бензин и дизельное топливо

В США рекордно выросли цены на бензин и дизельное топливоС начала марта средняя цена на горючее увеличилась на 15 процентов
Власти США напрямую связывают рост цен на горючее с конфликтом России и Украины. За год средняя цена бензина в Северной Америке выросла в полтора раза, ведь в марте 2021-го топливо стоило 2,79 доллара за галлон (эквивалент 74 центам за литр).
Отметим, что самая низкая цена бензина в США была зафиксирована весной 2020 года. Тогда в некоторых штатах галлон бензина стоил меньше доллара, и в течение нескольких недель американцы могли платить за горючее вдвое меньше, чем россияне.
Эксперты связывают удорожание бензина с высокими ценами на нефть и сообщением, что США ограничит импорт энергоресурсов из России. Чтобы обуздать рост цен на топливо, будут высвобождены стратегические запасы сырой нефти — речь идёт о почти 62 миллионах баррелей.
Тем не менее ситуация вряд ли стабилизируется быстро, ведь спрос на бензин в США растёт, а предложение сокращается. Президенту США уже предложили отменить запрет на разработку месторождений нефти и газа, чтобы скомпенсировать дефицит предложения.