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8 марта, 23:32
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В США рекордно выросли цены на бензин и дизельное топливо

С начала марта средняя цена на горючее увеличилась на 15 процентов
В США рекордно выросли розничные цены на бензин и дизельное топливо. Американские власти признают, что день за днём средняя цена на горючее обновляет исторические максимумы, зафиксированные в ходе топливного кризиса 2008 года. По состоянию на 8 марта бензин в среднем стоит 4,17 доллара за галлон (1,1 доллара или 116 рублей за литр), а дизельное топливо продаётся за 4,85 доллара за галлон (1,28 доллара или 135 рублей за литр).
В США рекордно выросли цены на бензин и дизельное топливо
© CarScoops.com
Сергей Ильин

Власти США напрямую связывают рост цен на горючее с конфликтом России и Украины. За год средняя цена бензина в Северной Америке выросла в полтора раза, ведь в марте 2021-го топливо стоило 2,79 доллара за галлон (эквивалент 74 центам за литр).

График цен за галлон (3,78 литра) бензина в США по состоянию на 7 марта 2022 года, некоммерческая организация AAA

График цен за галлон (3,78 литра) бензина в США по состоянию на 7 марта 2022 года, некоммерческая организация AAA

Отметим, что самая низкая цена бензина в США была зафиксирована весной 2020 года. Тогда в некоторых штатах галлон бензина стоил меньше доллара, и в течение нескольких недель американцы могли платить за горючее вдвое меньше, чем россияне.

Эксперты связывают удорожание бензина с высокими ценами на нефть и сообщением, что США ограничит импорт энергоресурсов из России. Чтобы обуздать рост цен на топливо, будут высвобождены стратегические запасы сырой нефти — речь идёт о почти 62 миллионах баррелей.

Тем не менее ситуация вряд ли стабилизируется быстро, ведь спрос на бензин в США растёт, а предложение сокращается. Президенту США уже предложили отменить запрет на разработку месторождений нефти и газа, чтобы скомпенсировать дефицит предложения.

Источник: United States Energy Information Administration

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