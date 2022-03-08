В США рекордно выросли цены на бензин и дизельное топливо

Отметим, что самая низкая цена бензина в США была зафиксирована весной 2020 года. Тогда в некоторых штатах галлон бензина стоил меньше доллара, и в течение нескольких недель американцы могли платить за горючее вдвое меньше, чем россияне.

Эксперты связывают удорожание бензина с высокими ценами на нефть и сообщением, что США ограничит импорт энергоресурсов из России. Чтобы обуздать рост цен на топливо, будут высвобождены стратегические запасы сырой нефти — речь идёт о почти 62 миллионах баррелей.