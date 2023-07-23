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22:22, 23 июля 2023
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Остановлены конвейеры заводов «Группы ГАЗ» и «Москвич»

Оба предприятия не будут работать до 6 августа включительно

Остановлены конвейеры заводов «Группы ГАЗ» и «Москвич». Оплачиваемый корпоративный отпуск продлится до второй недели августа. Пресс-службы автозаводов сообщили, что речь идёт о традиционных летних каникулах, и на отгрузки машин дилерам простой не повлияет. На заводе «Группы ГАЗ» во время отпуска будет проведена модернизация оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно провести без остановки конвейера.

Остановлены конвейеры заводов «Группы ГАЗ» и «Москвич»
© azgaz.com
Сергей Ильин

Пресс-служба МАЗ «Москвич» подчеркнула, что на складе есть достаточный запас готовых машин, так что потребители не столкнутся с дефицитам кроссоверов у дилеров. Любопытно, что к концу грядущей недели во внеплановый отпуск уйдёт АвтоВАЗ: передвинуть график пришлось из-за нехватки комплектующих.

В сентябре на заводе «Москвич» пропишется новая модель: лифтбек с индексом «6». До конца года на столичном заводе локализуют ещё один кроссовер — «Москвич 5». Оба автомобиля окажутся разновидностями китайских JAC, причём все спецификации для российского рынка доподлинно неизвестны.

На Горьковском автозаводе новые модели тоже готовятся: осенью должна состояться презентация 12-тонного грузовика «Валдай», на подходе полноприводные «Соболи NN», а ещё скоро планируют показать дизайн возрождённой «Волги».

Источник:ТАСС
Теги:
#GAZ
#Москвич
#Россия

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