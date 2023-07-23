Оба предприятия не будут работать до 6 августа включительно

Остановлены конвейеры заводов «Группы ГАЗ» и «Москвич». Оплачиваемый корпоративный отпуск продлится до второй недели августа. Пресс-службы автозаводов сообщили, что речь идёт о традиционных летних каникулах, и на отгрузки машин дилерам простой не повлияет. На заводе «Группы ГАЗ» во время отпуска будет проведена модернизация оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно провести без остановки конвейера.