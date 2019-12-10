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17:41

Для «Газели» придумали три новых названия

«Группа ГАЗ» зарегистрировала несколько торговых марок

ГАЗ-3302-288 ГАЗель Бизнес
Лиза Будрина
В базе Роспатента появились свидетельства на торговые марки, которые будет использовать «Группа ГАЗ»: GAZelle Bonus, City и Super. Из этого можно сделать вывод, что «Газель» в будущем обзаведется тремя новыми модификациями.

«Российская газета» выдвигает версию о том, что под названием GAZelle City на рынке может появиться модель с облегченной конструкцией и грузоподъемностью до одной тонны. Две другие торговые марки, GAZelle Bonus и GAZelle Super, вероятно, используют для машин с расширенным списком оборудования.

Роспатент

Несколькими месяцами ранее «Группа ГАЗ» зарегистрировала новый логотип «Победы». Однако этот факт еще не гарантирует того, что автопроизводитель намерен выпустить новую модель под этим названием.

Как и в случае с «Газелью», в документе на сайте Роспатента приводится широкий круг товаров, для которого этот товарный знак может быть использован – это не только автомобиль, но и запчасти, и даже сувенирная продукция.

Впрочем, появление на рынке новых версий «Газели» выглядит логичным шагом на фоне недавнего заявления «КАМАЗа» о том, что он готовит конкурента нижегородской «полуторки».

Источник: Роспатент, Российская газета