Для «Газели» придумали три новых названия

Несколькими месяцами ранее «Группа ГАЗ» зарегистрировала новый логотип «Победы». Однако этот факт еще не гарантирует того, что автопроизводитель намерен выпустить новую модель под этим названием.

Как и в случае с «Газелью», в документе на сайте Роспатента приводится широкий круг товаров, для которого этот товарный знак может быть использован – это не только автомобиль, но и запчасти, и даже сувенирная продукция.