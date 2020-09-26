С конвейера завода ГАЗ сошли электрические «Газели»

Основа электрической «Газели» — модернизированное шасси Gazelle NN, преемника «Газели-NEXT». Пресс-служба ГАЗа акцентирует внимание, что «батарейные» «Газели» базируются на единой модульной платформе, так что с переходом на электротягу гамма модификаций нижегородских грузовичков и фургонов не сократится.
Семейство электрокаров Gazelle e-NN унифицировано с обычными «Газелями NN» по кузову, салону и раме. Базовые электромобили оснастят 136-сильным (310 Нм) синхронным электродвигателем на постоянных магнитах, а ёмкость тяговых батарей не превысит 48 киловатт-часов. Полная масса Gazelle e-NN — 4600 килограммов, грузоподъёмность — до 2500 килограммов, заявленный запас хода на одной зарядке — 120 километров.
У европейских конкурентов Gazelle e-NN — Mercedes-Benz eSprinter и ABT e-Transporter — похожие потребительские характеристики, однако оба фургона уже вышли на рынок.
При необходимости электрическую «Газель» можно оснастить более ёмкими аккумуляторами — грузоподъёмность снизится, но запас хода возрастёт до 200 километров. Утверждается, что зарядить Gazelle e-NN до 80 процентов от быстрого источника энергии можно будет всего за полчаса.
«Группа ГАЗ» подчёркивает, что «электромобили Gazelle e-NN собраны на заводском конвейере в рамках подготовки к старту серийного производства новой модели». Однако официально автозавод не называет сроки выхода на российский рынок даже бензиновых и дизельных модификаций «Газели NN».