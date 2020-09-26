С конвейера завода ГАЗ сошли электрические «Газели»

При необходимости электрическую «Газель» можно оснастить более ёмкими аккумуляторами — грузоподъёмность снизится, но запас хода возрастёт до 200 километров. Утверждается, что зарядить Gazelle e-NN до 80 процентов от быстрого источника энергии можно будет всего за полчаса.