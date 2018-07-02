Показан шестиметровый пикап «Газель» с кожаным салоном и деревом

На Горьковском автозаводе собрали опытный пикап на базе «Газели Next». Стандартная «полуторка» с двойной кабиной получила не только обтекаемый грузовой отсек с крышкой, но и богато отделанный салон. Фотографии машины опубликовало издание DriveNN.ru.

Длиннобазная бортовая «Газель», на основе которой построен пикап, имеет длину 6,7 метра: похоже, что пикап немного короче за счет уменьшенного заднего свеса. Борта нового кузова продолжают обводы кабины, и полностью скрывают раму автомобиля.

Уровень пола в кузове заметно ниже, чем у обычной бортовой «Газели» — внутрь выступают колесные арки. Опытная машина сохранила двускатную ошиновку на заднем мосту.

Внутри грузовой отсек отделан прочным серым пластиком, а пол прикрывают деревянные рейки (по ним легче двигать груз). Сверху кузов накрыт пластиковой крышкой с газовыми упорами.

Двухрядная кабина сохранила семиместную компоновку (три места спереди, четыре сзади), но кресла пикапа отделаны кожей.

Посетители выставок уже видели похожие пикапы на базе грузовичков семейства Next. В 2015 году ателье «Луидор», сотрудничающее с «ГАЗом», построило громадный пикап на базе среднетоннажника «ГАЗон Next». А сам «ГАЗ» в прошлом году представил внедорожный пикап «Вепрь» на базе модели «Садко Next». Можно вспомнить и экспериментальный пикап «ГАЗель Тандем» 1996 года.

Благодаря тому, что пикап крайне близок технически к обычной «Газели Next», он вполне может пойти в производство. Пока маркетологи «ГАЗа» изучают потенциальный спрос на такую машину. Обычная «Газель Next» с двухрядной кабиной и бортовым кузовом стоит от 1 153 000 рублей за машину с бензиновым мотором УМЗ Evotech. Аналогичный автомобиль с дизелем Cummins стоит от 1 313 000 рублей.