ГАЗ построил экспериментальный пикап на базе «Газели Next»

Пульс

Показан шестиметровый пикап «Газель» с кожаным салоном и деревом

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2 июля 2018

На Горьковском автозаводе собрали опытный пикап на базе «Газели Next». Стандартная «полуторка» с двойной кабиной получила не только обтекаемый грузовой отсек с крышкой, но и богато отделанный салон. Фотографии машины опубликовало издание DriveNN.ru.

[Тест УАЗа Пикап, VW Amarok и Fiat Fullback: маленький триумф больших машин, или странное путешествие к странному озеру](https://motor.ru/testdrives/pickups.htm)

Тест УАЗа Пикап, VW Amarok и Fiat Fullback: маленький триумф больших машин, или странное путешествие к странному озеру

Длиннобазная бортовая «Газель», на основе которой построен пикап, имеет длину 6,7 метра: похоже, что пикап немного короче за счет уменьшенного заднего свеса. Борта нового кузова продолжают обводы кабины, и полностью скрывают раму автомобиля.

Уровень пола в кузове заметно ниже, чем у обычной бортовой «Газели» — внутрь выступают колесные арки. Опытная машина сохранила двускатную ошиновку на заднем мосту.

Внутри грузовой отсек отделан прочным серым пластиком, а пол прикрывают деревянные рейки (по ним легче двигать груз). Сверху кузов накрыт пластиковой крышкой с газовыми упорами.

Фото: [DriveNN.ru](http://www.drivenn.ru/journal/novosti/gazel-next-teper-v-kuzove-pikap-id23078)

Фото: DriveNN.ru

Двухрядная кабина сохранила семиместную компоновку (три места спереди, четыре сзади), но кресла пикапа отделаны кожей.

Посетители выставок уже видели похожие пикапы на базе грузовичков семейства Next. В 2015 году ателье «Луидор», сотрудничающее с «ГАЗом», построило громадный пикап на базе среднетоннажника «ГАЗон Next». А сам «ГАЗ» в прошлом году представил внедорожный пикап «Вепрь» на базе модели «Садко Next». Можно вспомнить и экспериментальный пикап «ГАЗель Тандем» 1996 года.

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Благодаря тому, что пикап крайне близок технически к обычной «Газели Next», он вполне может пойти в производство. Пока маркетологи «ГАЗа» изучают потенциальный спрос на такую машину. Обычная «Газель Next» с двухрядной кабиной и бортовым кузовом стоит от 1 153 000 рублей за машину с бензиновым мотором УМЗ Evotech. Аналогичный автомобиль с дизелем Cummins стоит от 1 313 000 рублей.

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Фото: DriveNN.ru
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