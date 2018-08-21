ГАЗ сделал микроавтобус и пикап для экстремальных путешествий

Автомобиль оснащен подключаемым полным приводом, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциала, шарнирами равных угловых скоростей вместо крестовин переднего моста, а также лебедкой, скрытой под передним номерным знаком.

Пойдут ли такие машины в серию, на ГАЗе пока не сообщают. В компании говорят, что автомобили построены для изучения спроса на подобные модели и демонстрации возможностей семейства потенциальным заказчикам.