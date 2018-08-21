ГАЗ сделал микроавтобус и пикап для экстремальных путешествий

Новинка построена в двух модификациях: пикап и микроавтобус, колесная база которых увеличена с 2760 до 3185 миллиметров. Пикап позволяет перевезти шесть человек и 800 килограммов груза. Пассажирский вариант тоже рассчитан на шесть человек.
Для постройки прототипов использовалось шасси «Соболя», кабина «ГАЗели Next», а также оригинальная светотехника, капот и бамперы. В салоне установлены кресла с пятью уровнями регулировки и поясничной поддержкой. За выбор режимов работы раздаточной коробки отвечает электронный джойстик.
Автомобиль оснащен подключаемым полным приводом, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциала, шарнирами равных угловых скоростей вместо крестовин переднего моста, а также лебедкой, скрытой под передним номерным знаком.
Пойдут ли такие машины в серию, на ГАЗе пока не сообщают. В компании говорят, что автомобили построены для изучения спроса на подобные модели и демонстрации возможностей семейства потенциальным заказчикам.
В июле ГАЗ продемонстрировал прототип шестиметрового пикапа с двойной кабиной и кожаным салоном, а годом ранее – грузовой «Вепрь NEXT» с 32-сантиметровым клиренсом, подготовленный для экстремального бездорожья.