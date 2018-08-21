Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
21 августа 19:13

ГАЗ сделал микроавтобус и пикап для экстремальных путешествий

Новинки построены на базе полноприводного «Соболя»

Поделиться

ГАЗ представил прототипы новых внедорожных автомобилей, построенных на базе модели «Соболь 4х4». Как говорят в компании, такие машины могли бы подойти для экстремальных путешествий и активного отдыха, а также для работы в сельском хозяйстве и нефтяной отрасли.

Новинка построена в двух модификациях: пикап и микроавтобус, колесная база которых увеличена с 2760 до 3185 миллиметров. Пикап позволяет перевезти шесть человек и 800 килограммов груза. Пассажирский вариант тоже рассчитан на шесть человек.

Для постройки прототипов использовалось шасси «Соболя», кабина «ГАЗели Next», а также оригинальная светотехника, капот и бамперы. В салоне установлены кресла с пятью уровнями регулировки и поясничной поддержкой. За выбор режимов работы раздаточной коробки отвечает электронный джойстик.

Автомобиль оснащен подключаемым полным приводом, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциала, шарнирами равных угловых скоростей вместо крестовин переднего моста, а также лебедкой, скрытой под передним номерным знаком.

Пойдут ли такие машины в серию, на ГАЗе пока не сообщают. В компании говорят, что автомобили построены для изучения спроса на подобные модели и демонстрации возможностей семейства потенциальным заказчикам.

В июле ГАЗ продемонстрировал прототип шестиметрового пикапа с двойной кабиной и кожаным салоном, а годом ранее – грузовой «Вепрь NEXT» с 32-сантиметровым клиренсом, подготовленный для экстремального бездорожья.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...