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12:49

Toyota построила спортивный пикап Hilux

В линейке Gazoo Racing появился первый внедорожник

Компания Toyota в сотрудничестве с автоспортивным подразделением Gazoo Racing построила «спортивную» версию пикапа Hilux. Новинка стала первым внедорожником, подготовленным Toyota Gazoo Racing, и первой моделью бренда, разработанной для рынка Южной Америки. Публичный дебют Hilux GR Sport состоялся на автосалоне в Сан-Паулу.

От обычного пикапа Hilux GR Sport можно отличить по решетке радиатора с крупной надписью Toyota, накладкам на колесные арки, трубчатым подножкам и дуге безопасности на грузовой платформе. Среди других особенностей: светодиодные противотуманные фары и графические элементы на боковинах кузова.

Внутри пикапа появились сиденья с отделкой черной кожей, красной прострочкой и логотипами GR на подголовниках, измененная приборная панель, кнопка запуска двигателя с брендингом GR и табличка с указанием номера автомобиля в серии.

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Технически Hilux GR Sport также отличается от обычной машины. У него перенастроенная подвеска с более жесткими пружинами и другими амортизаторами, улучшенное рулевое управление. Под капотом пикапа установлен 2,8-литровый дизель мощность 177 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Коробка — шестидиапазонный «автомат».

По предварительной информации, для Бразилии будет собрано 420 таких пикапов.

Помимо Hilux, в активе Gazoo Racing есть оспортивленные версии купе GT86, гибридного Prius и хэтчбека Yaris, а также эксклюзивный вариант флагманского седана Toyota Century GRMN, построенный для главы компании Акио Тоеды.

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