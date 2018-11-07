Toyota построила спортивный пикап Hilux

От обычного пикапа Hilux GR Sport можно отличить по решетке радиатора с крупной надписью Toyota, накладкам на колесные арки, трубчатым подножкам и дуге безопасности на грузовой платформе. Среди других особенностей: светодиодные противотуманные фары и графические элементы на боковинах кузова.