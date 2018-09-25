Версию Toyota GT86 от Gazoo Racing показали на видео

Ролик, размещенный испанским офисом Toyota, на котором можно частично рассмотреть «горячее» спорткупе, появился после того, как стало известно, что компания подала в европейское планетное ведомство заявку на регистрацию торговой марки GR 86. Подпись к видео — a pasión por la velocidad (исп. «страсть к скорости») может свидетельствовать о том, что вариант от Gazoo Racing окажется быстрее исходного спорткупе.