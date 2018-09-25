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9:38

Версию Toyota GT86 от Gazoo Racing показали на видео

Компания намерена выпустить «заряженное» купе под маркой GR

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Спортивное подразделение Toyota — Gazoo Racing — намекнуло на появление в европейской линейке японского производителя «заряженного» купе GT86. Модель выйдет под брендом GR и, вероятно, получит ряд технических и косметических улучшений.

Ролик, размещенный испанским офисом Toyota, на котором можно частично рассмотреть «горячее» спорткупе, появился после того, как стало известно, что компания подала в европейское планетное ведомство заявку на регистрацию торговой марки GR 86. Подпись к видео — a pasión por la velocidad (исп. «страсть к скорости») может свидетельствовать о том, что вариант от Gazoo Racing окажется быстрее исходного спорткупе.

В июле на японском рынке начались продажи GT86 в версии GR Sport — самом «скромном» варианте в линейке «заряженных» машин с индексом GR. Toyota GT86 GR Sport получила торомоза Brembo, 17-дюймовые колеса и агрессивный передний бампер с небольшими спойлерами по бокам. Техническая начинка осталась без изменений: двухлитровый «оппозитник» мощностью 207 сил на машинах с механической коробкой передач и 200 — с «автоматом».

В Японии также доступна GR-версия GT86, ориентированная на фанатов трек-дней. Купе оснащается другими амортизаторами, креслами Recaro, коваными алюминиевыми колесами Rays и усиленными тормозными механизмами.

Toyota Century GRMN

Версия от Gazoo Racing также должна появиться у флагманского седана Toyota Century. Именно на такой машине приехал глава компании Акио Тоеда на совещание Японской ассоциации автопроизводителей JAMA. Пока Century GRMN, который от обычного седана отличается решеткой радиатора, колесными дисками и аэродинамическим обвесом, существует в единственном экземпляре.

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