Посмотрите, как уничтожают Mercedes-Benz G-Class

В Сети появилось видео, на котором видно, как грузовик с манипулятором уничтожает внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Ролик размещен на канале Mercedes-Benz Europe и не сопровождается никаким описанием.

Судя по состоянию автомобиля, действие вряд ли происходит на территории «авторазборки» или свалки. Более вероятным кажется предположение, что внедорожник был конфискован и по какой-либо причине подлежит утилизации.

Видео с YouTube-канала Mercedes-Benz Europe

Например, так с контрабандными автомобилями поступили власти Филиппин. Весной в рамках программы «Осуждения и публичного уничтожения контрабандных транспортных средств» в Порту Айрин, провинция Кагаян, было уничтожено 14 машин. Среди них: Maserati Quattroporte, BMW B12 Alpina, Porsche 911 GT3 и BMW Z1.

Также в марте текущего года житель Великобритании Захид Хан опубликовал в сети Facebook видео с уничтожением его Ferrari 458 Spider. Полиция конфисковала машину по подозрению в угоне, а позже признала ее непригодной для использования на дорогах общего пользования.