Mercedes-Benz G-Class превратили в двухдверный пикап

Каждый год во время Женевского автосалона баварское ателье представляет эпатажные тюнинг-проекты. В этот раз модификации подвергся G 63 AMG: проект получил название «Star Trooper Pickup».

Новинка – это двухдверный G-класс с короткой колесной базой. Задняя часть внедорожника была переделана в пикап. Украшает автомобиль матовый черно-серый камуфляж. Кроме того, автомобиль получил сделанные на заказ черные колеса, боковую выхлопную систему и выдвигающиеся подножки.