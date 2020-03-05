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5 марта, 13:55

Mercedes-Benz G-Class превратили в двухдверный пикап

Ателье Mansory представило новый 850-сильный проект

Анастасия Дубина
Ателье Mansory представило новый двухдверный пикап на базе Mercedes-AMG G 63. Всего будет построено семь экземпляров.

Каждый год во время Женевского автосалона баварское ателье представляет эпатажные тюнинг-проекты. В этот раз модификации подвергся G 63 AMG: проект получил название «Star Trooper Pickup».

Новинка это двухдверный G-класс с короткой колесной базой. Задняя часть внедорожника была переделана в пикап. Украшает автомобиль матовый черно-серый камуфляж. Кроме того, автомобиль получил сделанные на заказ черные колеса, боковую выхлопную систему и выдвигающиеся подножки.

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Мощность модифицированного 4,0-литрового турбодвигателя V8 увеличили с 838 лошадиных сил (737 Нм крутящего момента) до 850 сил (1000 Нм). Конструкторы ателье утверждают, что «Star Trooper Pickup» способен разгоняться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды.

Цену нового проекта разработчики пока не раскрывают, но с учетом масштабных модификаций, вряд ли он будет стоить дешевле предыдущего проекта баварского ателье — «Гелендвагена» за 24 миллиона рублей.