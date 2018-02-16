Стала известна рублевая цена нового Mercedes-Benz G-Class

В конфигураторе сайта Mercedes-Benz появилась стоимость G-Class нового поколения для российского рынка. Пока представлена только одна модификация модели – G500. Она стоит от 8 950 000 рублей. Предшественник в такой же версии оценивался в 8 380 000 рублей.

«Пятисотый» G-Class оснащается четырехлитровой битурбо «восьмеркой» мощностью 422 лошадиные силы (610 Нм) и девятиступенчатым «автоматом». С нуля до сотни такая машина разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.

Ранее дебютировал «заряженный» вариант Mercedes-AMG G63, оснащенный 585-сильным двигателем. В Европе такая машина появится в июне. Когда она доберется до России, пока не уточняется.

В список оснащения внедорожника войдет отделка салона черной кожей, декоративные элементы из шпона орехового дерева и 18-дюймовые колесные диски. Новый G-Glass укомплектуют защитой днища, мультимедийной системой COMAND Online с поддержкой Apple CarPlay и Andoid Auto, круиз-контролем и понижающим режимом трансмиссия для движения по бездорожью.

Стайлинг-пакет AMG Line, в состав которого входит спортивная выхлопная система и 20-дюймовые колесные диски, обойдется в 289 тысяч рублей, интерьер «Эксклюзив» с отделкой основных элементов салона кожей — 469 тысяч 545 рублей.

«Гелик» оснащен тремя дифференциалами — межосевым и двумя межколесными — и новым режимом работы управляющей электроники G-Mode. В нем регулируются настройки адаптивных амортизаторов, рулевого управления, коробки передач и отклик на педаль газа. Режим G-Mode позволит улучшить возможности машины при движении по тяжелому бездорожью.