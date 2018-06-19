Российскую команду лишили победы на «24 часах Ле-Мана»

Российская команда G-Drive Racing, завоевавшая первое место на марафоне «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, дисквалифицирована. Причиной называется несоответствие конструкции заправочной машины для спортпрототипа Oreca техническим требованиям.

Как говорится в официальном документе судей, изменение конструкции позволяло быстрее подавать топливо в бак во время пит-стопов. Представители команды G-Drive Racing утверждают, что намерена подавать апелляцию и не согласна с решением судей. По этой же причине из финальных протоколов был исключено экипаж команды TDS Racing, занявший четвертое место в классе.

Марафон «24 часа Ле-Мана» завершился в прошедший уикенд. В высшем классе LMP1 победа досталась команде Toyota, а в категории LMP2 первым стал экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы.

После дисквалификации экипажа Русинова, победителями гонки в классе LMP2 стала команда Signatech Alpine, а на второе и третье места переместились коллективы Graff-SO24 и United Autosports соответственно.