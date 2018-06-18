Российская команда одержала победу на «24 часах Ле-Мана»

Во Франции на кольце Сартэ финишировал марафон «24 часа Ле-Мана». Победу в гонке одержал экипаж заводской команды Toyota Gazoo Racing: постоянные пилоты Тойоты Себастьен Буэми, Казуки Накадзима и Фернандо Алонсо, ненадолго оставивший свои обязанности в команде Формулы-1 McLaren. В младшей категории LMP2 «золото» удалось завоевать Роману Русинову с партнерами по команде G-Drive Racing: Андреа Пиццитолой и Жан-Эриком Вернем.

Экипаж Тойоты под номером «8» был быстрейшим в квалификации, хотя прототип частной швейцарской команды Rebellion и уступил ему менее секунды. Но в гонке пилоты 1000-сильной «Тойоты» «везли» быстрейшему из частных экипажей свыше пяти секунд с круга, и уже на исходе третьего часа оторвались от них на круг. Гонка для «Тойоты» прошла беспроблемно: экипаж под номером «8» поднялся на высшую ступень пьедестала, их коллеги под седьмым номером (Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе–Мария Лопес) стали вторыми.

А вот для российской команды SMP Racing, выступавшей на новом прототипе российской марки BR, гонка сложилась неудачно. Хотя начиналось все очень многообещающе: Стефан Сарразен, стартовавший за рулем машины под номером 17, быстро вывел машину на третье место в «абсолюте». По скорости этот экипаж был сравним с конкурентами из Rebellion, но благодаря лучшей экономичности турбомотора AER по сравнению с атмосферным двигателем Gibson он проезжал минимум на круг больше на каждой заправке.

Спортпрототип SMP Racing

Все кончилось на восьмом часу, когда находившийся в это время за рулем Матевос Исаакян на скорости около 270 километров в час ошибся в «эске» Porsche Curves. Машину развернуло и, пролетев через огромную зону безопасности, она ударилась задней частью об отбойник. Выбравшись из машины, Матевосу удалось демонтировать поврежденное заднее антикрыло и снять кожух моторного отсека, а потом тронуться с места. Но из-за пробоины в радиаторе мотор перегрелся, выбросив огромный столб пара. В таком виде добраться до боксов было невозможно.

Матевос Исаакян

Экипаж под номером «11» — Виталий Петров, Дженсон Баттон, Михаил Алешин — встал еще на втором часу гонки. Из-за неисправности одного из датчиков они потеряли почти пятьдесят кругов. Продолжить гонку они смогли, но всего за сорок минут до финиша, когда за рулем был Дженсон Баттон, не выдержал и задымил мотор прототипа.

В итоге «бронзу» в абсолютном зачете завоевали пилоты швейцарской команды Rebellion Racing Густаво Менезес, Матиас Беш и Лоран Тома на прототипе Rebellion R13 c атмосферным мотором V8 Gibson.

В классе LMP2 прототип Oreca команды G-Drive Racing хотя и стартовал с третьей позиции в классе, но лидировал большую часть гонки, и финишировал первым с отрывом в два круга от ближайшего соперника.

Вот что Роман рассказал «Мотору» в эксклюзивном комментарии: «До сих пор не могу поверить, что это случилось. Наверное, завтра придет осознание. Эта победа — результат многомесячной работы. Во-первых, удалось собрать очень сильный пилотский состав. В прошлом году я часто менял гоночных партнеров — искал напарников на Ле-Ман. Во-вторых, сильная команда: мы очень долго тренировали пит-стопы, и в гонке они были у нас на три-четыре секунды быстрее, чем у соперников. Остался со мной прекрасный гоночный инженер Дэвид Линч. Наконец, всю гонку мы старались не рисковать, чтобы не попасть в неприятности».

Для российского гонщика это венец семилетних усилий. Несколько раз он был в шаге от победы: «Если вернуться в две тысячи тринадцатый... Четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый год — это те года, когда мы должны были выигрывать. Но постоянно что-то было не так!» — рассказывал Русинов.

В категории «Гран-Туризмо» первенствовали гонщики на Porsche 911 RSR. В профессиональном классе LMGTE-Pro победу одержали Майкл Кристенсен, Кевин Эстре и Лоран Вантор на розовой машине заводской команды (она повторяет окраску прототипа Porsche 917 «Розовая свинья» 1971 года). А в любительском классе LMGTE Am «золото» взял экипаж команды Dempsey Proton Racing: Мэтт Кэмпбелл, Кристиан Рид и Жюльен Андлауэр. Причем последнему только в прошлом июле исполнилось 18 лет, и это был для него первый Ле-Ман в карьере.