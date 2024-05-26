Новый Geely Atlas получит в России полный привод и японский автомат

Китайский кроссовер отличится уникальной техникой в нашей стране

Новый Geely Atlas получит в России полный привод и японский автомат. Портал «Китайские автомобили» утверждает, что модификация с муфтой в приводе задних колёс дополнит гамму до конца лета. Такой Geely Atlas своего рода эксклюзив: за два года продаж в Поднебесной у исходного Boyue L полного привода не появилось. По оценкам дилеров, за версию с четырьмя ведущими колёсами россиянам придётся доплатить около 300 000 рублей.