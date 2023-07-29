Обновлен бюджетный спортседан Geely на платформе Coolray

Старт продаж обновлённой модели в Китае состоится до конца лета. Дорестайлинговый вариант стоит от 95 до 110 тысяч юаней (эквивалент 1,23-1,42 миллиона рублей), и едва ли спортседан сильно подорожает после точечного апгрейда. Экспортные перспективы сомнительны, ведь у Geely есть и другие четырёхдверки.