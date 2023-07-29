Обновлен бюджетный спортседан Geely на платформе Coolray

Обновлен бюджетный спортседан Geely на платформе CoolrayМолодёжная четырёхдверка обрела новое лицо, но сохранила технику
Компания Geely обновила бюджетный спортседан на платформе Coolray. Журналисты Autohome.com.cn познакомились с Binrui Cool 2024 модельного года. Спереди «подогретый» седан выглядит совсем иначе, однако с кормы изменений нет, салон отличается только отделочными материалами, а начинка прежняя. «Бюджетник» Geely предложен с безальтернативным 181-сильным (290 Нм) турбмотором объёмом 1,5 литра и 7-ступенчатым преселективным «роботом».
Обновлённый седан показали в исполнении Champion Edition, но похоже в гамме сохранится версия с расширенным спортивным пакетом: спойлером на крышке багажника, накладками на бамперах и порогах, контрастными дисками и яркими тормозными суппортами. Салон топ-версии тоже окажется богаче: с яркими декоративными вставками и фрагментами из алькантары.
Техника не зависит от комплектации. Из гаммы убрали версии с «механикой» и вариатором, а также маломощными моторами. Geely Binrui Cool оснащается «турбочетвёркой» 1.5 в варианте форсировки на 181 лошадиную силу и 290 Нм. Седан длиной 4,7 метра снаряжённой массой 1325 килограммов остаётся проворным: разгон 0-100 занимает 7,1 секунды.
Старт продаж обновлённой модели в Китае состоится до конца лета. Дорестайлинговый вариант стоит от 95 до 110 тысяч юаней (эквивалент 1,23-1,42 миллиона рублей), и едва ли спортседан сильно подорожает после точечного апгрейда. Экспортные перспективы сомнительны, ведь у Geely есть и другие четырёхдверки.
К примеру, бюджетный седан Geely Emgrand 7 будет продавать в нашей стране под брендом BelGee. Старт продаж намечен на 2024 год. О российских перспективах четырёхдверок под материнской маркой Geely в представительстве умалчивают.