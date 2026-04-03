Geely Cityray белорусской сборки будет стоить 2 млн рублей

В движение автомобиль приводит бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра — это рядная «четвёрка» мощностью 174 л. с. (270 Н·м). В трансмиссии работает 7-ступенчатый преселективный «робот», привод — передний.

В базовом исполнении модель стоит 74 900 белорусских рублей, то есть 2 млн российских. Набор оборудования включает систему стабилизации, фронтальные подушки безопасности и круиз-контроль.

Продолжают список центральный тачскрин диагональю 13,2 дюйма, виртуальные приборы, камера заднего вида, а также комплект обогревов и однозонный климат-контроль.

Название Cityray составлено из двух английских слов: «city» — город и «ray» — луч. Оно отражает концепцию автомобиля, «который будет выделяться и привлекать внимание».

