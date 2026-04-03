Опубликовано 03 апреля 2026, 11:48
Geely Cityray белорусской сборки будет стоить 2 млн рублей
В продажу пошёл кроссовер Geely Cityray белорусской сборки. Как стало известно журналу Motor, дилеры марки Geely на территории Белоруссии начали предлагать клиентам кроссоверы Geely Cityray, выпущенные минским заводом «Белджи». Его длина составляет 4510, ширина — 1865, а высота — 1650 мм. Размер колёсной базы — 2701 мм. Российские перспективы автомобиля пока неизвестны.
В движение автомобиль приводит бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра — это рядная «четвёрка» мощностью 174 л. с. (270 Н·м). В трансмиссии работает 7-ступенчатый преселективный «робот», привод — передний.
В базовом исполнении модель стоит 74 900 белорусских рублей, то есть 2 млн российских. Набор оборудования включает систему стабилизации, фронтальные подушки безопасности и круиз-контроль.
Продолжают список центральный тачскрин диагональю 13,2 дюйма, виртуальные приборы, камера заднего вида, а также комплект обогревов и однозонный климат-контроль.
Название Cityray составлено из двух английских слов: «city» — город и «ray» — луч. Оно отражает концепцию автомобиля, «который будет выделяться и привлекать внимание».
Читайте также:
- Продавцы подсчитали российскую стоимость новой Toyota RAV4
- Немцы назвали подержанные автомобили, которые никогда не ломаются
- Xiaomi показала 1000-сильного конкурента Porsche
Источник: Motor
Автор: Алексей Кованов
