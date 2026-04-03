Продавцы подсчитали российскую стоимость новой Toyota RAV4

Как стало известно журналу Motor, сейчас продавцы автомобилей, поставляющие технику на территорию России по системе параллельного импорта, начали приём заказов на такие кроссоверы.

Наиболее выгодный вариант — с двухлитровым атмосферным двигателем внутренего сгорания отдачей 152 л.с. и 188 Н·м, которому ассистирует электромотор пиковой мощностью 112 л.с.

Совокупная результат гибридной силовой установки по данным производителя — 196 л.с., а в российских документах будут указаны 231 л.с. (от этого показателя зависит ставка утильсбора).

В топовой комплектации новинка сейчас предлагается примерно за 4,6 млн рублей «под ключ», но конкретная стоимость зависит от географии покупателя и расценок поставщика.

