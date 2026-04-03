Опубликовано 03 апреля 2026, 05:441 мин.
Продавцы подсчитали российскую стоимость новой Toyota RAV4
В России пошли продажи кроссоверов Toyota RAV4 2026 года. В ноябре прошлого года совместное китайско-японское предприятие FAW-Toyota открыло продажи кроссоверов Toyota RAV4 нового поколения. От всемирной версии этот вариант отличается внешностью, но имеет аналогичные габариты: длина — 4620, ширина — 1855, высота — 1680, а размер колёсной базы — 2690 мм.
© CarNewsChina
Как стало известно журналу Motor, сейчас продавцы автомобилей, поставляющие технику на территорию России по системе параллельного импорта, начали приём заказов на такие кроссоверы.
Наиболее выгодный вариант — с двухлитровым атмосферным двигателем внутренего сгорания отдачей 152 л.с. и 188 Н·м, которому ассистирует электромотор пиковой мощностью 112 л.с.
Совокупная результат гибридной силовой установки по данным производителя — 196 л.с., а в российских документах будут указаны 231 л.с. (от этого показателя зависит ставка утильсбора).
В топовой комплектации новинка сейчас предлагается примерно за 4,6 млн рублей «под ключ», но конкретная стоимость зависит от географии покупателя и расценок поставщика.
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
