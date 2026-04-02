Xiaomi показала 1000-сильного конкурента Porsche

Дизайн новинки претерпел ряд изменений, которые заметно выделяют её на фоне обычной модели. Переработка коснулась передней части: здесь инженеры Xiaomi установили новую нижнюю решетку и добавили сплиттер.

YU7 GT получил расширенные колесные арки, дающие возможность использовать более широкие шины. За новыми дисками видны мощные тормоза с гигантскими красными суппортами. Задняя часть также не осталась без внимания: иной бампер и более агрессивный диффузор дополняют образ. Серебристая автоспортивная окраска и гоночные полосы по всему кузову делают этот прототип визуально готовым к гоночной трассе.

В то время как Xiaomi SU7 Ultra развивает 1548 л.с. с помощью трех моторов, новый электромобиль, судя по документам из Китая, будет довольствоваться «всего» 1000 л.с. от двухмоторной установки. Этого достаточно для максимальной скорости 300 км/ч. Название Ultra этой модели не присвоили, но и без него она обещает быть очень быстрой.

Испытания на Нюрбургринге свидетельствуют о том, что Xiaomi работает над высокими трековыми характеристиками. Цены официально не объявлены, но по слухам они составят от 65 тыс. долларов до 73 тыс. долларов (около 5,2 млн рублей — 5,9 млн рублей).