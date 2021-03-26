Кросс-хэтчбек Geely GS обновился и сменил имя

Большинство деталей экстерьера у хэтчбека новые: в их числе боковые кузовные панели, капот и бамперы. Изменилась передняя оптика, а задние фонари теперь соединены затемненной полосой. Форму радиаторной решетки менять не стали, но наполнение у нее новое: на смену концентрическому рисунку пришли вертикальные ламели, как у недавнего кроссовера KX11.
Что касается смены названия, что литера S указывает не на спортивный характер модели, как можно было бы предположить. В Geely пояснили, что в ней зашифрованы английские слова Sexy, Smart и Surpise («сексуальность», «ум» и «сюрприз»).
Geely
В салоне изменилась передняя панель: экран мультимедийной системы теперь возвышается над ней, а блок управления климатом лишился нескольких клавиш. Центральный тоннель оформлен иначе и на нем появился новый селектор трансмиссии.
В Китае Emgrand S/Dihao S предложат с бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,4 литра мощностью 141 лошадиная сила, который сочетается с вариатором и передним приводом.
В России пока продается дореформенный Geely GS, который стоит от 1,1 миллиона рублей и комплектуется 1,8-литровым мотором мощностью 133 лошадиные силы. Хэтчбеки возят небольшими партиями с белорусского завода «Белджи» и продают в России в среднем по пять машин в месяц.