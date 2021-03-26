Кросс-хэтчбек Geely GS обновился и сменил имя

Большинство деталей экстерьера у хэтчбека новые: в их числе боковые кузовные панели, капот и бамперы. Изменилась передняя оптика, а задние фонари теперь соединены затемненной полосой. Форму радиаторной решетки менять не стали, но наполнение у нее новое: на смену концентрическому рисунку пришли вертикальные ламели, как у недавнего кроссовера KX11.

Что касается смены названия, что литера S указывает не на спортивный характер модели, как можно было бы предположить. В Geely пояснили, что в ней зашифрованы английские слова Sexy, Smart и Surpise («сексуальность», «ум» и «сюрприз»).