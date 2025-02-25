В Geely ответили на обвинения в том, что у автомобилей на холоде трескаются стекла

Это уже не первая подобная новость от Mash. Ранее телеграм-канал распространил видео, на котором запечатлены последствия ДТП с Changan UNI-S (CS55 Plus) — у кроссовера надломились спинки передних кресел.

В ответ на это Changan провел дополнительную проверку безопасности своих машин: в двух раундах кресла испытали на прочность по европейскому стандарту E-NCAP. Компания поделилась информацией о последствиях аварии: в дилерском центре выяснилось, что металлический каркас водительского кресла действительно повредился во время ДТП, но не был сломан на две части, как на видео Mash. По характерным изломам металла специалисты сделали вывод, что верхнюю часть сиденья выламывали после ДТП, по предварительным данным, для получения компенсации от страховой компании.