В Geely ответили на обвинения в том, что у автомобилей на холоде трескаются стекла

В Geely ответили на обвинения в том, что у автомобилей на холоде трескаются стеклаВ компании считают, что причиной поломки были не погодные условия
«У дистрибьютора нет данных, подтверждающих эту проблему и ее массовый характер, — говорится в официальном заявлении российского офиса Geely. — На данный момент зарегистрировано одно обращение в Ростове-на-Дону с такой проблемой. Осмотр в дилерском центре показал, что стекло автомобиля, фигурирующего в распространяемых сообщениях, пострадало вследствие внешнего механического воздействия, о чем свидетельствует специфический характер разрушения. Это стало основанием для признания этого случая не гарантийным».
Mash, в свою очередь, предполагает, что «заднее стекло не выдержало российских морозов, вероятная причина — заводской дефект», но никаких доказательств этому не приводит. Публикация сопровождается двумя видео, на которых запечатлено разбитое заднее стекло автомобиля без опознавательных признаков — не видно ни регистрационных знаков, ни VIN-номера.
Это уже не первая подобная новость от Mash. Ранее телеграм-канал распространил видео, на котором запечатлены последствия ДТП с Changan UNI-S (CS55 Plus) — у кроссовера надломились спинки передних кресел.
В ответ на это Changan провел дополнительную проверку безопасности своих машин: в двух раундах кресла испытали на прочность по европейскому стандарту E-NCAP. Компания поделилась информацией о последствиях аварии: в дилерском центре выяснилось, что металлический каркас водительского кресла действительно повредился во время ДТП, но не был сломан на две части, как на видео Mash. По характерным изломам металла специалисты сделали вывод, что верхнюю часть сиденья выламывали после ДТП, по предварительным данным, для получения компенсации от страховой компании.