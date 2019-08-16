Новинку от Geely впервые сфотографировали в Москве

В России будет продаваться дорестайлинговый GS, в то время как на китайском рынке модель уже обновилась. Россиянам предложат хэтчбек с атмосферным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 133 лошадиные силы, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Ранее модель уже получила Одобрение типа транспортного средства: из документа следует, что для GS предусмотрены три типоразмера шин – 205/60 R16, 225/50 R17 или 225/45 R18.