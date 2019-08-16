Новинку от Geely впервые сфотографировали в Москве

Geely GS представляет собой высокий хэтчбек, основным конкурентом которого станет Kia Rio X-Line. В длину он достигает 4440 миллиметров, в ширину – 1833 миллиметров, в высоту – 1560 миллиметров, а колесная база равна 2700 миллиметрам. Дорожный просвет – 193 миллиметра. Таким образом, он на 200 миллиметров длиннее и на 120 миллиметров шире Rio X-Line, однако дорожный просвет у корейского автомобиля на два миллиметра больше.
В России будет продаваться дорестайлинговый GS, в то время как на китайском рынке модель уже обновилась. Россиянам предложат хэтчбек с атмосферным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 133 лошадиные силы, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Ранее модель уже получила Одобрение типа транспортного средства: из документа следует, что для GS предусмотрены три типоразмера шин – 205/60 R16, 225/50 R17 или 225/45 R18.
В представительстве Geely «Мотору» сообщили, что GS поставляются в Россию из Китая, и у компании пока нет планов по локализации сборки на белорусском заводе «Белджи», откуда в страну возят кроссоверы Atlas и Emgrand X7.