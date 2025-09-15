Geely раскрыла название первого подключаемого гибрида для России

У второй части названия, аббревиатуры EM-i, несколько значений. Первый вариант расшифровки — Explore More Imagination, или «Выходя за границы воображения», указывает на отсутствие ограничений за рулем кроссовера, второй — Efficiency Meets Intelligence, или «Эффективность благодаря интеллекту», отсылает к технологичности.

EM-i — также название силовой установки (Electric Motor Intelligence) новинки. В ее состав входит полуторалитровая атмосферная «четверка», дефорсированная с 112 до 99 сил, сообщали ранее «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники.