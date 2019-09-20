«Космический» кроссовер Geely Icon станет глобальной моделью

Упомянутый Atlas уже продается на российском рынке, а более компактный Coolray на подходе – он появится у дилеров в 2020 году. Что же касается Icon, то в компании не исключают, что кроссовер может появиться в России, однако конкретных планов по его выпуску пока нет.

Что же касается Китая, то там Geely Icon поступит в продажу до конца 2019 года и, как предполагается, будет стоить дешевле Atlas.