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10:25

«Космический» кроссовер Geely Icon станет глобальной моделью

Новинка, возможно, появится в России

Серийный Geely Icon
Китайская компания Geely готовится к запуску кроссовера Icon, который будет позиционироваться между моделями Coolray (SX11) и Atlas. Представитель бренда подтвердил «Мотору», что модель станет глобальной и появится за пределами Китая — возможно даже доберется до России. Однако конкретных планов пока нет.

В Сети появилось первая официальная фотография, на которой можно рассмотреть дизайн экстерьера новинки. Как и предполагалось, конвейерная версия практически не отличается от концепта, представленного годом ранее. Изменения минимальные: камеры по бокам уступили место традиционным наружным зеркалам, на крыше появились рейлинги, а дневные ходовые огни выполнены не в форме песочных часов, а имеют три секции. В целом в дизайне Icon прослеживается «космическая» тема, которая обыгрывается на тизерных изображениях.

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Geely Icon базируется на «тележке» BMA, которую китайцы разработали совместно с Volvo. В длину он достигает 4350 миллиметров, то есть на 20 миллиметров длиннее соплатформенного Coolray и на 169 миллиметров короче Atlas. Уже известно, что в моторную гамму войдет 177-сильная «турботройка» объемом 1,5 литра, которая устанавливается на Volvo XC40. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и передним приводом.

Упомянутый Atlas уже продается на российском рынке, а более компактный Coolray на подходе он появится у дилеров в 2020 году. Что же касается Icon, то в компании не исключают, что кроссовер может появиться в России, однако конкретных планов по его выпуску пока нет.

Что же касается Китая, то там Geely Icon поступит в продажу до конца 2019 года и, как предполагается, будет стоить дешевле Atlas.