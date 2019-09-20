«Космический» кроссовер Geely Icon станет глобальной моделью

В Сети появилось первая официальная фотография, на которой можно рассмотреть дизайн экстерьера новинки. Как и предполагалось, конвейерная версия практически не отличается от концепта, представленного годом ранее. Изменения минимальные: камеры по бокам уступили место традиционным наружным зеркалам, на крыше появились рейлинги, а дневные ходовые огни выполнены не в форме песочных часов, а имеют три секции. В целом в дизайне Icon прослеживается «космическая» тема, которая обыгрывается на тизерных изображениях.
Geely Icon базируется на «тележке» BMA, которую китайцы разработали совместно с Volvo. В длину он достигает 4350 миллиметров, то есть на 20 миллиметров длиннее соплатформенного Coolray и на 169 миллиметров короче Atlas. Уже известно, что в моторную гамму войдет 177-сильная «турботройка» объемом 1,5 литра, которая устанавливается на Volvo XC40. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и передним приводом.
Упомянутый Atlas уже продается на российском рынке, а более компактный Coolray на подходе – он появится у дилеров в 2020 году. Что же касается Icon, то в компании не исключают, что кроссовер может появиться в России, однако конкретных планов по его выпуску пока нет.
Что же касается Китая, то там Geely Icon поступит в продажу до конца 2019 года и, как предполагается, будет стоить дешевле Atlas.