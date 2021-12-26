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26 декабря, 19:19
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Первый тираж нового кроссовера Geely раскупили за восемь минут

Гибрид Geely KX11 привлек покупателей гарантией, характеристиками и ценой
Первый тираж нового кроссовера Geely KX11 (продается в Поднебесной под именем Xingyue L) с гибридной системой Hi-X раскупили всего за восемь минут. Накануне фирма Geely раскрыла предпродажную цену бензин-электрической версии (173 700 юаней) и открыла предзаказ на первые 2022 экземпляра. Владельцы кроссоверов из первой партии получат пожизненную гарантию на автомобиль и аккумулятор, а также бесплатную помощь на дороге.
Первый тираж нового кроссовера Geely раскупили за восемь минут
© Geely KX11 c гибридной системой Hi-X
Сергей Ильин

Geely KX11 — флагман китайской марки, который построен вокруг платформы Volvo CMA. Премьера негибридных версий состоялась весной, и кроссовер уже пообещали россиянам. Основные характеристики бензин-электрической версии раскрыли месяц назад, а теперь подоспели фотографии и ориентировочная цена.

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Фото: Geely KX11 c гибридной системой Hi-X

Внешних отличий у гибрида минимум, а салоны и вовсе различаются только графикой цифровых панелей. Проще всего узнать электрифицированный Geely KX11 по светящемуся логотипу, подсветке радиаторной решётки, иному дизайну бамперов и колёсных дисков.

Заряжать от сети Geely KX11 с силовой установкой Hi-X не нужно, то есть речь идёт об обычном HEV-гибриде. Заявленные характеристики — одни из лучших в сегменте: 4,8-метровый кроссовер расходует 4,3 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле, автономность достигает отметки 1300 километров, а в ходе рекордного заезда Geely удалось проехать на одном баке бензина 1426 километров.

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Фото: Интерьер Geely KX11 c гибридной системой Hi-X

Гибридный Geely KX11 оснащается силовой установкой, состоящей из трёхцилиндрового 1,5-литрового турбомотора и электродвигателя, встроенного в роботизированую коробку передач.

Суммарная отдача — 244 лошадиные силы и 540 Нм крутящего момента, однако особенности конструкции и схема работы трёхступенчатой системы держатся в секрете. Остаётся секретом и оснащение гибридной версии — вероятно, все подробности раскроют одновременно с публикацией полного прайс-листа.

Впрочем, 173 700 юаней (2,0 миллиона рублей) за гибридный Geely KX11 — привлекательная цена, ведь электрифицированная версия оказалась на 1500 юаней (17 тысяч рублей) дешевле базовой полногоприводной версии с 238-сильным турбомотором 2.0 и 8-скоростным «автоматом».

Покупатели гибридных кроссоверов из первой партии получат не только пожизненную гарантию — Geely объявила, что депозит в размере 5000 юаней будет удвоен, то есть по сути клиенты получат трёхпроцентную скидку.

Источник: Autohome.com.cn

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