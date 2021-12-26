Первый тираж нового кроссовера Geely раскупили за восемь минут

Внешних отличий у гибрида минимум, а салоны и вовсе различаются только графикой цифровых панелей. Проще всего узнать электрифицированный Geely KX11 по светящемуся логотипу, подсветке радиаторной решётки, иному дизайну бамперов и колёсных дисков.

Заряжать от сети Geely KX11 с силовой установкой Hi-X не нужно, то есть речь идёт об обычном HEV-гибриде. Заявленные характеристики — одни из лучших в сегменте: 4,8-метровый кроссовер расходует 4,3 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле, автономность достигает отметки 1300 километров, а в ходе рекордного заезда Geely удалось проехать на одном баке бензина 1426 километров.