Первый тираж нового кроссовера Geely раскупили за восемь минут

Первый тираж нового кроссовера Geely раскупили за восемь минутГибрид Geely KX11 привлек покупателей гарантией, характеристиками и ценой
Geely KX11 — флагман китайской марки, который построен вокруг платформы Volvo CMA. Премьера негибридных версий состоялась весной, и кроссовер уже пообещали россиянам. Основные характеристики бензин-электрической версии раскрыли месяц назад, а теперь подоспели фотографии и ориентировочная цена.
Фото: Geely KX11 c гибридной системой Hi-X
Внешних отличий у гибрида минимум, а салоны и вовсе различаются только графикой цифровых панелей. Проще всего узнать электрифицированный Geely KX11 по светящемуся логотипу, подсветке радиаторной решётки, иному дизайну бамперов и колёсных дисков.
Заряжать от сети Geely KX11 с силовой установкой Hi-X не нужно, то есть речь идёт об обычном HEV-гибриде. Заявленные характеристики — одни из лучших в сегменте: 4,8-метровый кроссовер расходует 4,3 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле, автономность достигает отметки 1300 километров, а в ходе рекордного заезда Geely удалось проехать на одном баке бензина 1426 километров.
Фото: Интерьер Geely KX11 c гибридной системой Hi-X
Гибридный Geely KX11 оснащается силовой установкой, состоящей из трёхцилиндрового 1,5-литрового турбомотора и электродвигателя, встроенного в роботизированую коробку передач.
Суммарная отдача — 244 лошадиные силы и 540 Нм крутящего момента, однако особенности конструкции и схема работы трёхступенчатой системы держатся в секрете. Остаётся секретом и оснащение гибридной версии — вероятно, все подробности раскроют одновременно с публикацией полного прайс-листа.
Впрочем, 173 700 юаней (2,0 миллиона рублей) за гибридный Geely KX11 — привлекательная цена, ведь электрифицированная версия оказалась на 1500 юаней (17 тысяч рублей) дешевле базовой полногоприводной версии с 238-сильным турбомотором 2.0 и 8-скоростным «автоматом».
Покупатели гибридных кроссоверов из первой партии получат не только пожизненную гарантию — Geely объявила, что депозит в размере 5000 юаней будет удвоен, то есть по сути клиенты получат трёхпроцентную скидку.