Geely показал доступный кроссовер с функцией массажа и люком в крыше
29 апреля Geely выпустила на внутреннем китайском рынке модель Monjaro с традиционной гибридной установкой i-HEV. Система объединяет ДВС, интегрированную одноступенчатую трансмиссию DHT и электромотор. Кроме того, небольшая батарея не позволяет автомобилю проезжать значительные расстояния на чистом электричестве.
В список оснащения Monjaro i-HEV вошли 50-ваттная беспроводная зарядка, панорамный люк, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, а также 16 динамиков. За безопасность отвечает система G-Pilot H3 с функцией автопилота на автомагистралях. Комплекс объединяет 12 ультразвуковых датчиков, три радара миллиметрового диапазона и 11 камер.
