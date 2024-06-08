Ожидаемый в России бизнес-седан Geely подешевел на 10 процентов

Ожидаемый в России бизнес-седан Geely подешевел на 10 процентовСнизить цену удалось за счёт отказа от некоторых опций и прямых скидок
Для россиян упрощение Geely Preface интересно потому, что такой седан должен официально появиться в нашей стране до конца года. Вероятно, у нас предложат негибридную версию образца 2023 года с четырёхцилиндровым 1,5-литровым двигателем, а топовых вариантов с портретно-ориентированным тачскрином не будет.
Geely Preface — это 4,8-метровый бизнес-седан на платформе CMA, знакомой по новому Atlas. В Китае доступны два варианта традиционных бензиновых «турбочетвёрок»: базовая объёмом 1,5 литра выдаёт 181 силу (290 Нм), альтернативная 2,0-литровая — 190 сил и 300 Нм. В обоих случаях привод только передний, а тяга передаётся через 7-ступенчатый преселективный «робот».
На этой неделе российский офис Geely вывел на рынок уникальную версию Atlas: кроссовер второго поколения впервые в мире получил полноприводную трансмиссию и классический 8-ступенчатый автомат. На других рынках новинка довольствуется передним приводом и «роботом».