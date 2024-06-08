Ожидаемый в России бизнес-седан Geely подешевел на 10 процентов

Снизить цену удалось за счёт отказа от некоторых опций и прямых скидок

Ожидаемый в России бизнес-седан Geely подешевел на 10 процентов. На китайский рынок вышла новая модификация Preface Dragon Edition, которая стоит 99 700 юаней (13,8 тысячи долларов). Упрощения относительно предыдущей базовой версии сводятся к отказу от передних парктроников и камеры кругового обзора на 540 градусов, уменьшению количества радаров (с 8 до 4), переходу на механические регулировки водительского сиденья.