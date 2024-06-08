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Опубликовано 08 июня 2024, 21:21
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Ожидаемый в России бизнес-седан Geely подешевел на 10 процентов

Снизить цену удалось за счёт отказа от некоторых опций и прямых скидок
Ожидаемый в России бизнес-седан Geely подешевел на 10 процентов. На китайский рынок вышла новая модификация Preface Dragon Edition, которая стоит 99 700 юаней (13,8 тысячи долларов). Упрощения относительно предыдущей базовой версии сводятся к отказу от передних парктроников и камеры кругового обзора на 540 градусов, уменьшению количества радаров (с 8 до 4), переходу на механические регулировки водительского сиденья.
Ожидаемый в России бизнес-седан Geely подешевел на 10 процентов
© Geely
Сергей Ильин

Для россиян упрощение Geely Preface интересно потому, что такой седан должен официально появиться в нашей стране до конца года. Вероятно, у нас предложат негибридную версию образца 2023 года с четырёхцилиндровым 1,5-литровым двигателем, а топовых вариантов с портретно-ориентированным тачскрином не будет.

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Geely Preface — это 4,8-метровый бизнес-седан на платформе CMA, знакомой по новому Atlas. В Китае доступны два варианта традиционных бензиновых «турбочетвёрок»: базовая объёмом 1,5 литра выдаёт 181 силу (290 Нм), альтернативная 2,0-литровая — 190 сил и 300 Нм. В обоих случаях привод только передний, а тяга передаётся через 7-ступенчатый преселективный «робот».

На этой неделе российский офис Geely вывел на рынок уникальную версию Atlas: кроссовер второго поколения впервые в мире получил полноприводную трансмиссию и классический 8-ступенчатый автомат. На других рынках новинка довольствуется передним приводом и «роботом».

Источник:Autohome.com.cn
Автор:Сергей Ильин
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