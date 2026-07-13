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Опубликовано 13 июля 2026, 11:02
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Geely создала батарею для электромобилей, заряжающуюся за 4 минуты

Geely создала батарею, которая заряжается за 4 минуты и выдерживает 1 млн км. Аккумулятор Aegis Gold Brick Battery в ходе госиспытаний впервые превысил мощность зарядки в 1000 кВт. Китайский центр автомобильных технологий и исследований зафиксировал пиковое значение в 1093 кВт.
автомобиль
автомобиль
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Новый аккумулятор для Lynk & Co 10 — это LFP-батарея с короткими ячейками уникальной конструкции. Она уже поставляется на китайский рынок вместе с электромобилем. Главное достоинство — устойчивость к перегреву и быстрому износу даже при высоких зарядных мощностях.

Главная проблема сверхбыстрой зарядки — сильный нагрев аккумулятора. Китайские стандарты ограничивают температуру батареи во время зарядки 65 °C. В ходе испытаний Aegis Gold Brick Battery показала 64 °C даже на пиковой нагрузке.

Новые батареи появились на волне конкуренции китайских производителей электромобилей. Например, BYD развивает зарядные станции мощностью до 1500 кВт и обещает зарядку автомобиля примерно за пять минут. Geely делает акцент не на мощность станций, а на способность батареи принимать энергию без перегрузок. Это снижает нагрузку на элементы и улучшает реальную эффективность зарядки.

По данным Geely, Aegis Gold Brick Battery выдерживает около 4500 полных циклов зарядки, что соответствует ресурсу более 1 млн км пробега. Кроме того, компания открыла 12 патентов на конструкцию защиты батареи в нижней части кузова, чтобы другие производители могли использовать эти наработки в будущих электромобилях.

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Источник:Наука
Автор:Арина Лысенко
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