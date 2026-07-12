Новости
Опубликовано 12 июля 2026, 16:05
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Стало известно, сколько россияне тратят в месяц на свой автомобиль

Автостат: более 40% россиян тратят на авто менее 10 тысяч рублей в месяц . В мае-июне 2026 года эксперты агентства «Автостат» совместно с порталом Drive2.Ru провели опрос и выяснили, сколько в среднем российские автовладельцы тратят на содержание и обслуживание своих машин. При этом респондентов просили не учитывать кредитные платежи, если автомобиль был куплен в кредит.
водитель
водитель
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Согласно опросу, почти 42% автовладельцев тратят на машину менее 10 тысяч рублей в месяц. Ещё 26,2% закладывают на содержание от 10 до 15 тысяч рублей, а 14,3% — от 15 до 20 тысяч рублей. Таким образом, 82% владельцев укладываются в сумму до 20 тысяч рублей ежемесячно. Остальные 18% несут более серьёзные расходы: часть из них тратит от 20 до 30 тысяч рублей, а 3,2% респондентов — свыше 50 тысяч рублей.

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Источник:Автостат
Автор:Арина Лысенко
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