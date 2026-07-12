Стало известно, сколько россияне тратят в месяц на свой автомобиль

Согласно опросу, почти 42% автовладельцев тратят на машину менее 10 тысяч рублей в месяц. Ещё 26,2% закладывают на содержание от 10 до 15 тысяч рублей, а 14,3% — от 15 до 20 тысяч рублей. Таким образом, 82% владельцев укладываются в сумму до 20 тысяч рублей ежемесячно. Остальные 18% несут более серьёзные расходы: часть из них тратит от 20 до 30 тысяч рублей, а 3,2% респондентов — свыше 50 тысяч рублей.

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