В России резко выросли продажи Mazda

«Результат первого полугодия сопоставим с уровнем продаж Mazda до СВО, когда поставками занимался официальный дистрибьютор и была налажена сборка модели CX-5 на Дальнем Востоке», — отметил эксперт.

По его словам, успех марки во многом обеспечивает модель Mazda CX‑5 с 2,0‑литровым атмосферным двигателем Skyactiv‑G. Этот надёжный и экономичный мотор развивает 150 л.с. и около 208 Н·м крутящего момента. В паре с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач и при своевременном обслуживании он способен без серьёзных поломок прослужить до 250−300 тысяч километров.

На фоне ограничений на льготный утильсбор для двигателей мощнее 160 л.с., а также ухудшения качества топлива, эта модель может надолго сохранить лидерство в альтернативном импорте. Более того, она способна серьёзно потеснить многих китайских конкурентов, предлагающих высокофорсированные турбомоторы.

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