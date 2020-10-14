12:57

Кроссовер Geely Tugella для России показали на «живых» фотографиях

Новинку засняли на белорусском заводе «БелДжи»

Geely Tugella © Китайские автомобили
Мария Евдокимова
На сайте «Китайские автомобили» появились «живые» фотографии Geely Tugella, или FY11, который готовят к выходу на российский рынок. Кросс-купе, предназначенное для России и Белоруссии, получило ряд небольших отличий от китайской версии Xing Yue.

Среди особенностей российского варианта – отсутствие красной детали в решётке радиатора и серебристые элементы на переднем бампере и порогах. Хромированная окантовка боковых стёкол, а также защитные накладки из чёрного пластика по периметру повторяют оформление базового Xing Yue.

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Geely Tugella

Фото: Китайские автомобили

В Беларуси будут собирать две новые модели Geely

Сзади у Tugella виден иной бампер и крупные вытянутые патрубки выхлопной системы, в то время как китайская версия оснащается парой сдвоенных патрубков круглой формы. В салоне российского кросс-купе видна полностью цифровая приборка, компактный рычаг переключения передач, однако отсутствуют некоторые кнопки на центральном тоннеле.

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Geely Xing Yue

Фото: Geely

Судя по Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), опубликованному в августе, россиянам модель предложат с мотором объёмом 2,0 литра мощностью 199 и 237 лошадиных сил. Пару двигателю составляет восьмиступенчатый автомат, передний или полный привод.

В ОТТС указано, что в Россию будет поставляться Tugella китайской сборки, но по некоторым данным в будущем кросс-купе может встать на конвейер белорусского заводе «БелДжи». Когда модель выйдет на отечественный рынок, пока не сообщается. Поставки уже начались: ранее на этой неделе появились снимки автовоза, который доставляет в Москву первую партию купеобразных кроссоверов.

Источник: Китайские автомобили