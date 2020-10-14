Кроссовер Geely Tugella для России показали на «живых» фотографиях

В ОТТС указано, что в Россию будет поставляться Tugella китайской сборки, но по некоторым данным в будущем кросс-купе может встать на конвейер белорусского заводе «БелДжи». Когда модель выйдет на отечественный рынок, пока не сообщается. Поставки уже начались: ранее на этой неделе появились снимки автовоза, который доставляет в Москву первую партию купеобразных кроссоверов.