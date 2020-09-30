Lynk & Co запустил сервис подписки в Европе

При этом пользователи сервиса смогут уменьшить ежемесячный платеж, сдав автомобиль в субаренду другим подписчиками. Все равно, по данным компании, 96 процентов времени машина будет простаивать. Позже — где-то через месяц — появится ещё одна схема владения 01: полный выкуп кроссовера и опять же сдача его в каршеринг — но за это владелец уже сам будет получать деньги.