18:57

Lynk & Co запустил сервис подписки в Европе

Ежемесячная плата за кроссовер 01 — 500 евро

Алексей Носаченко
Бренд Lynk & Co, созданный Geely и Volvo, объявил о скором выходе на европейский рынок. Компания делает ставку на аренду машин по подписке, но обещает сохранить опцию полноценной покупки. Месячная аренда кроссовера Lynk & Co 01 — пока для Европы анонсирована только одна модель — обойдётся в 500 евро или 45 600 рублей. Причем эту сумму можно уменьшить вплоть до нуля, сдав автомобиль в каршеринг.

Для подписки в Европе будет доступен только кроссовер Lynk & Co 01, но в двух гибридных версиях: 194-сильной Lynk & Co 01 HEV и 261-сильной Lynk & Co 01 PHEV, которая может проехать на электротяге до 70 километров по циклу WLTP. Пользователи вправе выбрать цвет кузова: синий либо черный. Однако комплектация только одна — зато максимальная.

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Цена месячной подписки включает страховку, сезонный комплект шин и обслуживание у дилеров Volvo — собственной сети у Lynk & Co не будет. Дополнительно придется оплачивать топливо, зарядку батареи, если речь идет о гибриде типа PHEV, и мойку. Забронировать машину можно будет через специальное приложение для смартфона — он же станет виртуальным ключом.

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При этом пользователи сервиса смогут уменьшить ежемесячный платеж, сдав автомобиль в субаренду другим подписчиками. Все равно, по данным компании, 96 процентов времени машина будет простаивать. Позже — где-то через месяц — появится ещё одна схема владения 01: полный выкуп кроссовера и опять же сдача его в каршеринг — но за это владелец уже сам будет получать деньги.

Также Lynk & Co обещает открыть «клубы» для участников сообщества — и для этого не нужно будет даже оформлять подписку на машину. Первый такой клуб появится в Амстердаме до конца следующего месяца, второй — в Гётеборге к Новому году.