Lynk & Co запустил сервис подписки в Европе

Для подписки в Европе будет доступен только кроссовер Lynk & Co 01, но в двух гибридных версиях: 194-сильной Lynk & Co 01 HEV и 261-сильной Lynk & Co 01 PHEV, которая может проехать на электротяге до 70 километров по циклу WLTP. Пользователи вправе выбрать цвет кузова: синий либо черный. Однако комплектация только одна — зато максимальная.