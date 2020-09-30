Lynk & Co запустил сервис подписки в Европе

Для подписки в Европе будет доступен только кроссовер Lynk & Co 01, но в двух гибридных версиях: 194-сильной Lynk & Co 01 HEV и 261-сильной Lynk & Co 01 PHEV, которая может проехать на электротяге до 70 километров по циклу WLTP. Пользователи вправе выбрать цвет кузова: синий либо черный. Однако комплектация только одна — зато максимальная.
Цена месячной подписки включает страховку, сезонный комплект шин и обслуживание у дилеров Volvo — собственной сети у Lynk & Co не будет. Дополнительно придется оплачивать топливо, зарядку батареи, если речь идет о гибриде типа PHEV, и мойку. Забронировать машину можно будет через специальное приложение для смартфона — он же станет виртуальным ключом.
При этом пользователи сервиса смогут уменьшить ежемесячный платеж, сдав автомобиль в субаренду другим подписчиками. Все равно, по данным компании, 96 процентов времени машина будет простаивать. Позже — где-то через месяц — появится ещё одна схема владения 01: полный выкуп кроссовера и опять же сдача его в каршеринг — но за это владелец уже сам будет получать деньги.
Также Lynk & Co обещает открыть «клубы» для участников сообщества — и для этого не нужно будет даже оформлять подписку на машину. Первый такой клуб появится в Амстердаме до конца следующего месяца, второй — в Гётеборге к Новому году.