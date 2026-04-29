Geely выпустила большой кроссовер за 1,2 млн рублей

В качестве базиса Geely Galaxy M7 используется архитектуре GEA Evo Global. Длина новинки составляет 4770 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1685 мм при колёсной базе 2785 мм. Таким образом, китайский кроссовер можно считать одноклассником Toyota RAV4.

На чистой электротяге гибрид способен преодолеть до 225 км (по циклу CLTC) и расходовать 3,35 л бензина на 100 км. Совокупная дальность хода достигает 1730 км. Чтобы перезарядить 29,8-киловаттный аккумулятор (с 30% до 80%) требуется 15 минут.

В базовую версию включены адаптивные амортизаторы, продвинутый комплекс ассистентов водителя, панорамная крыша и центральный тачскрин диагональю 14,6 дюйма. Стоимость такого варианта на рынке КНР составит 120 тыс. юаней, то есть 1,3 млн рублей.

Читайте также: