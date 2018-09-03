Так что, пока под Минском готовили производство Атласов для белорусского и российского рынков, машина уже успела устареть. Причем не только внешне, но и технически.

Во-первых, у свежего китайского Boyue новые бамперы, более выразительный рисунок дисков и слегка модернизированный интерьер, а, во-вторых, с самого начала на Boyue ставился турбомотор 1.8 с непосредственным впрыском, хотя наш Atlas довольствуется лишь простыми и вялыми атмосферниками 2.0 и 2.4. Мы, кстати, уже ругали его за это. Может, турбина сделала Atlas бодрее, а заодно китайцы доработали и весьма средненькое шасси?