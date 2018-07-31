Новый кроссовер Geely показали без камуфляжа

Компания Geely опубликовала фотографии первой модели, в основе которой лежит новая модульная платформа BMA. Ею стал кроссовер с внутризаводским индексом SX11. Продажи машины, товарная версия которой, вероятно, получит имя Xingyue, начнутся на китайском рынке до конца текущего года.

«Тележка» BMA (B-segment Modular Architecture) стала первой независимой разработкой Geely, хотя ее общая компоновка заимствована у «вольвовской» CMA. По замыслу производителя, новая платформа обойдет конкурентов по показателю масштабируемости, мощности силовых установок и уровню безопасности. В будущем на ней построят все новые модели марки.

На платформе BMA можно использовать как турбомоторы объемом 1,0, 1,4 и 1,5 литра, так и гибридные силовые установки. Старшим бензиновым агрегатом будет комплектоваться и SX11.

По предварительной информации, отдача двигателя составит 180 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с пятидиапазонным «автоматом». Позднее в линейке может появиться связка литровый турбомотор и вариатор.