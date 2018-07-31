Модель выйдет на китайский рынок до конца года

Пульс

Новый кроссовер Geely показали без камуфляжа

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31 июля 2018

Компания Geely опубликовала фотографии первой модели, в основе которой лежит новая модульная платформа BMA. Ею стал кроссовер с внутризаводским индексом SX11. Продажи машины, товарная версия которой, вероятно, получит имя Xingyue, начнутся на китайском рынке до конца текущего года.

[Первый тест Geely Atlas](https://motor.ru/testdrives/geelyatlasfirsttest.htm)

Первый тест Geely Atlas

«Тележка» BMA (B-segment Modular Architecture) стала первой независимой разработкой Geely, хотя ее общая компоновка заимствована у «вольвовской» CMA. По замыслу производителя, новая платформа обойдет конкурентов по показателю масштабируемости, мощности силовых установок и уровню безопасности. В будущем на ней построят все новые модели марки.

На платформе BMA можно использовать как турбомоторы объемом 1,0, 1,4 и 1,5 литра, так и гибридные силовые установки. Старшим бензиновым агрегатом будет комплектоваться и SX11.

По предварительной информации, отдача двигателя составит 180 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с пятидиапазонным «автоматом». Позднее в линейке может появиться связка литровый турбомотор и вариатор.

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