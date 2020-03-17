Koenigsegg Gemera оснастили молоточками для разбивания стекол

Они расположены по обе стороны заднего ряда сидений и предназначены для эвакуации в случае аварии. Есть вероятность, что при сильном ударе двери с фирменным двунаправленным синхро-спиральным шарниром заклинит, и иного выхода, как выбираться через разбитое окно, не будет. Кроме молоточков, в салоне «Джемеры» есть левитирурующая под лобовым стеклом камера кругового обзора, похожая на базу «Старкиллер» из «Звёздные войны: Пробуждение силы».