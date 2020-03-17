Koenigsegg Gemera оснастили молоточками для разбивания стекол

Они расположены по обе стороны заднего ряда сидений и предназначены для эвакуации в случае аварии. Есть вероятность, что при сильном ударе двери с фирменным двунаправленным синхро-спиральным шарниром заклинит, и иного выхода, как выбираться через разбитое окно, не будет. Кроме молоточков, в салоне «Джемеры» есть левитирурующая под лобовым стеклом камера кругового обзора, похожая на базу «Старкиллер» из «Звёздные войны: Пробуждение силы».
Однако, больше всего в Gemera поражает техника. Руководство Koenigsegg называет своё творение не иначе как Mega-GT, то есть комфортабельный автомобиль для дальних путешествий, мощность которого превышает мегаватт (1360 сил). В движение супергибрид приводят «турботройка» 2.0 и три электромотора, которые в сумме выдают 1723 лошадиных сил и 3500 Нм крутящего момента.
Причем ДВС на «Джемере» не простой, а с технологией FreeValve. У такого двигателя нет распредвалов: впускными и выпускными клапанами управляют пневмогидроэлектрические актуаторы. Агрегат на 15–20 процентов экономичнее современных «турбочетвёрок»; он умеет в произвольном порядке деактивировать цилиндры и работать в одном из четырёх термодинамических циклах. Кроме того, «турборойка» всеядна и может потреблять биоэтанол второго поколения, CO₂-нейтральный метанол, смесь E85 и даже обычный бензин.