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16:36

Koenigsegg Gemera оснастили молоточками для разбивания стекол

Они помогут при аварии, если двери заклинит

Алексей Носаченко
Супергибрид Koenigsegg Gemera, который стал первым четырехместным автомобилем шведской компании, получил не только экзотическую силовую установку на базе трехцилиндрового двигателя без распредвалов, но и несвойственное машинам такого класса оснащение. Например, в салоне гранд-турера есть аварийные молоточки для разбивания стекол.

Они расположены по обе стороны заднего ряда сидений и предназначены для эвакуации в случае аварии. Есть вероятность, что при сильном ударе двери с фирменным двунаправленным синхро-спиральным шарниром заклинит, и иного выхода, как выбираться через разбитое окно, не будет. Кроме молоточков, в салоне «Джемеры» есть левитирурующая под лобовым стеклом камера кругового обзора, похожая на базу «Старкиллер» из «Звёздные войны: Пробуждение силы».

Однако, больше всего в Gemera поражает техника. Руководство Koenigsegg называет своё творение не иначе как Mega-GT, то есть комфортабельный автомобиль для дальних путешествий, мощность которого превышает мегаватт (1360 сил). В движение супергибрид приводят «турботройка» 2.0 и три электромотора, которые в сумме выдают 1723 лошадиных сил и 3500 Нм крутящего момента.

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Причем ДВС на «Джемере» не простой, а с технологией FreeValve. У такого двигателя нет распредвалов: впускными и выпускными клапанами управляют пневмогидроэлектрические актуаторы. Агрегат на 15–20 процентов экономичнее современных «турбочетвёрок»; он умеет в произвольном порядке деактивировать цилиндры и работать в одном из четырёх термодинамических циклах. Кроме того, «турборойка» всеядна и может потреблять биоэтанол второго поколения, CO₂-нейтральный метанол, смесь E85 и даже обычный бензин.