Genesis полностью раскрыл дизайн кроссовера GV70

Что же касается дизайна экстерьера, то он выдержан в фирменном стиле бренда. Его характерными черты – оптика с горизонтально ориентированными линиями, расположенная в два яруса, и щитообразная пятиугольная радиаторная решётка. Также на рынке появится версия GV70 Sport, которую отличает более спортивный облик. Такому кроссоверу положен спойлер на пятой двери, круглые патрубки выпускной системы и аэродинамически развитые бамперы, а также 21-дюймовые диски.