Genesis полностью раскрыл дизайн кроссовера GV70

В основе Genesis GV70 лежит та же архитектура, на которой базируется недавно представленный бизнес-седан G70. Для кроссовера заявлены несколько силовых установок: 2,5-литровый бензиновый двигатель семейства Theta III (на GV80 он выдаёт 304 лошадиные силы) и мотор 3.5 мощностью на уровне 380 сил, а качестве альтернативы предложат дизель 2.2 (210 сил). Трансмиссия – восьмидиапазонный «автомат», привод – задний, но опционально будет доступная система полного привода.
Фото: Genesis
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Что же касается дизайна экстерьера, то он выдержан в фирменном стиле бренда. Его характерными черты – оптика с горизонтально ориентированными линиями, расположенная в два яруса, и щитообразная пятиугольная радиаторная решётка. Также на рынке появится версия GV70 Sport, которую отличает более спортивный облик. Такому кроссоверу положен спойлер на пятой двери, круглые патрубки выпускной системы и аэродинамически развитые бамперы, а также 21-дюймовые диски.
Фото: Genesis
Интерьер в свою очередь отличается от прочих моделей Genesis. Центральное место на передней панели занимает вставка в форме овала, в которой расположены клавиши настройки кресел и блок климат-контроля. Над панелью возвышается сенсорный экран мультимедийной системы, за рулём – цифровая панель приборов, а на широкий центральный тоннель вынесена шайба-селектор трансмиссии.
В настоящее время Genesis продолжает дорожные испытания GV70. В тестах принимают участие около сотни предсерийных прототипов. Старт продаж в Южной Корее запланирован на начало 2021 года, а следом модель появится и на других рынках. Основными конкурентами Genesis GV70 станут BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5