Салон корейского конкурента BMW X5 сфотографировали без камуфляжа

Прототип, попавший в объектив фотографа, оснащён аналоговой приборной панелью, однако инсайдеры утверждают, что небогатое исполнение будет прерогативой внутреннего рынка, а экспортные GV80 получат цифровую «приборку». Вне зависимости от версии, управление климатом будет осуществляться с помощью шайб, а информация о температуре и интенсивности будет выводиться на отдельный экран. Традиционный для седанов Genesis джойстик автоматической трансмиссии также уступил место шайбе..

Официально подтверждены три силовых агрегата GV80: 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 280-290 лошадиных сил, бензиновый наддувный агрегат объемом 3,5 литра (380 лошадиных сил) и рядный трехлитровый 280-сильный дизель. Все двигатели работают в тандеме с новой восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями.