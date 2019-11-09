Салон корейского конкурента BMW X5 сфотографировали без камуфляжа

О подлинности фотографии с корейского форума BobaeDream свидетельствуют предыдущие шпионские снимки с маскировочной плёнкой и заклеенной эмблемой на руле. По аналогии с седанами, GV80 получит характерное двуспицевое рулевое колесо с металлической вставкой. Кроссовер отличится вытянутым экраном информационно-развлекательной системы и тонкой линией вентиляционных дефлекторов, визуально разделяющих переднюю панель.
Фото: bobaedream.co.kr
Прототип, попавший в объектив фотографа, оснащён аналоговой приборной панелью, однако инсайдеры утверждают, что небогатое исполнение будет прерогативой внутреннего рынка, а экспортные GV80 получат цифровую «приборку». Вне зависимости от версии, управление климатом будет осуществляться с помощью шайб, а информация о температуре и интенсивности будет выводиться на отдельный экран. Традиционный для седанов Genesis джойстик автоматической трансмиссии также уступил место шайбе..
Официально подтверждены три силовых агрегата GV80: 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 280-290 лошадиных сил, бензиновый наддувный агрегат объемом 3,5 литра (380 лошадиных сил) и рядный трехлитровый 280-сильный дизель. Все двигатели работают в тандеме с новой восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями.
Мировая премьера кроссовера Genesis должна состояться до конца года, но место дебюта до сих пор не объявлено. Не исключено, что GV80 покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Пока модельный ряд Genesis представлен в России седанами G70 (от 2 189 000 рублей), G80 (от 2 810 000 рублей), G90 (от 4 690 000 рублей) и его длиннобазной версией G90 L (6 910 000 рублей).